Guadalajara y Jalisco llegan al Mundial 2026 con una serie de proyectos de infraestructura, movilidad y desarrollo turístico que buscan ofrecer una experiencia integral a visitantes nacionales e internacionales durante la máxima justa futbolística.

Además de albergar encuentros mundialistas, la entidad destaca por la conclusión de obras estratégicas, mejoras en conectividad, infraestructura deportiva de alto nivel y una amplia oferta cultural y turística que fortalecerá su papel como sede del torneo.

Movilidad e infraestructura fortalecen la preparación de Jalisco para el Mundial 2026

Entre las obras más relevantes destaca la puesta en marcha de la Línea 5, sistema de transporte que conecta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con distintos puntos de la ciudad, facilitando el traslado de aficionados, turistas y participantes del evento.

A esta infraestructura se suma la renovación integral de la carretera a Chapala, una de las principales vías de acceso a la Zona Metropolitana de Guadalajara, que ahora cuenta con mejoras urbanas y de movilidad para agilizar el tránsito durante la competencia.

En materia deportiva, el Estadio Guadalajara, que será sede de cuatro partidos mundialistas, cuenta con infraestructura moderna, tecnología especializada y capacidad para recibir eventos internacionales de gran escala.

Asimismo, el complejo deportivo Verde Valle fue seleccionado como centro de concentración de la Selección de Corea del Sur, lo que refleja la capacidad de Jalisco para ofrecer instalaciones de alto rendimiento para equipos participantes en la Copa del Mundo.

A ello se suma una sólida infraestructura turística, con una amplia oferta hotelera, gastronómica y de servicios, además de su cercanía con destinos como Tequila, Chapala, Ajijic, Tlaquepaque y Puerto Vallarta, que amplían las opciones para los visitantes durante su estancia.

La riqueza cultural de Jalisco complementa la experiencia mundialista

Además de su infraestructura, Jalisco cuenta con una identidad cultural reconocida a nivel internacional. Elementos como el mariachi, el tequila, la charrería y la gastronomía tradicional forman parte de los principales atractivos que millones de visitantes podrán conocer durante el torneo.

La entidad también ha impulsado espacios turísticos, culturales y recreativos que buscan mostrar la diversidad y el patrimonio de la región a quienes visiten México con motivo del Mundial.

Con infraestructura concluida, sistemas de movilidad renovados, instalaciones deportivas de nivel internacional y una oferta turística consolidada, Guadalajara y Jalisco se preparan para recibir a miles de aficionados y posicionarse como una de las sedes más completas del Mundial 2026.

Más allá de los encuentros deportivos, la entidad busca aprovechar la justa mundialista para proyectar su desarrollo urbano, su capacidad organizativa y su riqueza cultural ante una audiencia global.