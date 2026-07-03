En redes sociales circula información sobre la demolición de Galerías Plaza de las Estrellas ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México para construir un nuevo centro comercial.

Por lo que ahora la Galería de las Estrellas se llamaría Paseo de las Estrellas con una transformación total que contempla instalaciones modernas con variedad de tiendas y comercios en los sectores de moda, tecnología y gastronomía.

“El emblemático centro comercial de la Ciudad de México será demolido y reconstruido para dar paso a un nuevo proyecto que contempla la creación de un espacio comercial completamente renovado”. @oscar_report

Adiós, Galería de las Estrellas > Hola, Paseo de las Estrellas.

El emblemático centro comercial de la Ciudad de México será demolido y reconstruido para dar paso a un nuevo proyecto que contempla la creación de un espacio comercial completamente renovado, con instalaciones… pic.twitter.com/xmxMgkavyH — Oscar (@oscar_report) July 2, 2026

Nueva Galería de las Estrellas tendría complejo residencial

Entre los detalles sobre la nueva Galería de las Estrellas se dice que el proyecto también contempla en la zona un magno complejo residencial.

La zona residencial se llamaría Torre Alhena que sería la primera parte del proyecto de la para la nueva Paseo de las Estrellas a cargo de las firmas CAABSA / Grupo Funtanet.

Dicha Torre Alhena tendría nada más ni menos que 29 pisos con 224 departamentos de lujo, así como se proyecta dos torres más para construir en la nueva construcción.

#CiudadMercancíaCdMx

El predio de Circuito Interior Melchor Ocampo 193 de la deteriorada plaza comercial Galerías Plaza de las Estrellas, en @Veronic_Anzures con cambio radical ambicioso de Plan Maestro de reconversión urbana.

Con ejes de voracidad inmobiliaria #TorreAlhena y más https://t.co/wAuuAioIBZ pic.twitter.com/TARjklEeX7 — CuadranteMarianoEscobedo🌳🚴‍♀️🚶🏻‍♂️ (@CuadranteME) July 3, 2026

¿Qué pasará con el Paseo de las Luminarias de Galerías Plaza de las Estrellas?

Una de las preguntas entre los internautas ante la demolición de Galerías Plaza de las Estrellas es lo que pasará con el Paseo de las Luminarias.

Zona que se distingue por albergar una colección de más de mil huellas de manos y autógrafos de figuras del espectáculo, la cultura y el deporte en México y Latinoamérica.

Por ahora se desconoce qué es lo que sucederá, lo que ha hecho que fans piden el resguardo de esta colección, pues varias de ellas pertenecen a leyendas ya fallecidas por lo que sería una gran pérdida para la cultura.