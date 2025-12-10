Abogado de Christian Nodal explica la demanda contra Cazzu y cuestionan si el dinero destinado a su hija llegó realmente.

Christian Nodal -de 26 años de edad- demandó a Cazzu en Jalisco y asegura que le ha enviado 12 millones de pesos de manutención para su hija.

Christian Nodal y su abogado cuestionan si el dinero destinado a su hija llegó a ella

Luego de que se revelara la demanda de Christian Nodal contra Cazzu, su abogado, Sergio Muñoz, explicó el verdadero objetivo del proceso legal.

El abogado de Christian Nodal asegura que el cantante solo busca garantizar la convivencia y nacionalidad mexicana de su hija.

Pero no es una demanda por manutención, pero, sí quieren confirmar que el dinero destinado a la hija del cantante realmente se utilice en su gastos.

“Asegurar que las cantidades proporcionadas lleguen efectivamente a la menor y se utilicen para cubrir sus necesidades”, dice el comunicado enviado por el abogado de Christian Nodal.

Lo que confirma que Christian Nodal no está seguro que el millón de pesos mensuales que presuntamente envía a su hija, se utilice realmente en su manutención.

Al parecer, Christian Nodal tiene fundamentos para dudar del destino de la pensión alimenticia de su hija, por lo que pide que se investigue.

Por otro lado, el abogado de Christian Nodal niega que ellos hayan difundido el documento que confirma el proceso legal contra Cazzu, de 31 años de edad.

Incluso, menciona que Christian Nodal no quería que se supiera de la demanda con el fin de proteger a su hija.

Por este motivo demandó Christian Nodal a Cazzu

Según el abogado de Christian Nodal, el cantante solo busca garantizar su convivencia con su hija y garantizar sus derechos.

Por lo que Christian Nodal quiere regularizar su régimen de visitas con su hija y que tenga derecho a la nacionalidad mexicana.

El fin de la demanda de Christian Nodal contra Cazzu es priorizar la estabilidad de su hija y aseguran que no buscan confrontar a la cantante argentina, solo llegar a un acuerdo por el bien del futuro de Inti.