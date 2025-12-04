Ventaneando provocó revuelo en redes sociales tras revelar una presunta demanda entre Christian Nodal -de 26 años de edad- y Cazzu.

La exclusiva de Venteando sobre los problemas legales entre Cazzu y Christian Nodal generó debate por una obvia razón.

¿Exclusiva o venganza? Ventaneando revela demanda de Christian Nodal a Cazzu

El jueves 4 de diciembre, Pati Chapoy -de 74 años de edad- reveló en Ventaneando que Christian Nodal demandó a Cazzu en un juzgado familiar de Jalisco.

Cazzu -de 31 años de edad- expresó en agosto que la cantidad que apoyaba Christian Nodal para la manutención de Inti era insuficiente: “Es lo que le parece justo”.

Ante esta situación, Christian Nodal inició una demanda de carácter civil, donde el cantante busca regular la convivencia con su hija y participar en decisiones importantes en su desarrollo.

Además, Christian Nodal asegura que en un año ha aportado 12 millones de pesos como manutención; dichos pagos se hicieron en efectivo y en manos de terceros.

Pati Chapoy no perdió la oportunidad de lanzarse contra Cazzu y asegurar que los pagos se hicieron en efectivo para evadir impuestos en Argentina.

Recordemos que Ventaneando se ha dedicado a lanzar malos comentarios contra Cazzu , quien suele ser atacada por Pati Chapoy.

Por lo que muchos creen que esta “exclusiva” se hizo con la intención de desprestigiar a Cazzu.

Dicha noticia dividió opiniones, pues hay quienes aseguran que Christian Nodal está victimizando a su hija y expareja.

Mientras que otros creen que Christian Nodal solo está defendiendo sus “derechos como padre”.

Estos son los puntos importantes de la demanda de Christian Nodal a Cazzu

La relación entre Pati Chapoy y la familia Aguilar es cercana, por lo que algunos usuarios de redes sociales creen que no es causalidad que filtraran la demanda de Christian Nodal y Cazzu.

En dicha demanda, Christian Nodal acusa a Cazzu de no permitir que se tramite el pasaporte mexicano de su hija y tampoco la visa para acceder a Estados Unidos.

Christian Nodal vive en Estados Unidos, por lo que es necesario que su hija tenga visa para convivir con él.

Además, aseguran que Cazzu exigió más dinero de manutención a cambio de acceder a estos trámites.