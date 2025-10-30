¿Junior H viola prohibición de narcocorridos en Jalisco? Podría pagar más de 400 mil pesos por cantar El Azul en las Fiestas de Octubre.

El gobierno de Zapopan analiza sancionar al cantante Junior H -de 24 años de edad- por apología del delito, sin embargo no sería el único que sería sancionado.

¿Junior H violó prohibición de narcocorridos en Jalisco al cantar El Azul?

El martes 28 de octubre, Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H, se presentó en las Fiestas de Octubre en Jalisco, sin embargo durante su presentación habría violado la prohibición de narcocorridos.

El artista Junior H ignoró la prohibición de narcocorridos impuesta por el Gobernador @PabloLemusN y el alcalde @JuanJoseFrangie. Interpretó los temas “El Azul” y “El hijo mayor”, en Fiestas de Octubre, el artista podría ser multado con 400 mil pesos. pic.twitter.com/GsYtIPcaLD — Ricardo García (@RiGarciaJal) October 30, 2025

Y es que durante su concierto decidió interpretar El Azul, tema que alude directamente a Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, exintegrante del Cártel de Sinaloa.

En su letra también se menciona a Joaquín “El Chapo” Guzmán, con frases como “en la sangre traigo al 701”, referencia al número que el capo alcanzó en la lista de millonarios de Forbes.

Se dio a conocer que Junior H -uno de los exponentes más populares de los corridos tumbados- podría enfrentar una multa de 80 mil hasta los 400 mil pesos, dependiendo de la gravedad y reincidencia.

Esto por incumplir la normativa municipal que prohíbe la interpretación de narcocorridos en espacios públicos.

🔴 Desafía Junior H prohibición de narcocorridos en Zapopan y canta "El Azul" en palenque...



Podría enfrentar una multa superior a los 400 mil pesos.



Sucedió el martes 28 de octubre en las Fiestas de Octubre, donde el joven cantante interpretó el narcocorrido "El Azul", un tema… pic.twitter.com/9SWqXrUkE4 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 30, 2025

El gobierno de Zapopan confirmó posible sanción a Junior H si se comprueba que cantó El Azul

Ante la polémica generada, el gobierno de Zapopan confirmó que se encuentran analizando si Junior H violó la prohibición de narcocorridos.

El alcalde Juan José Frangie confirmó que el ayuntamiento analiza los videos y testimonios del concierto para determinar si se violó la normativa.

“Vamos a revisar los materiales y, si se comprueba que se interpretaron narcocorridos, se impondrá la multa. La normativa es clara: hay cero tolerancia a la apología del delito” Alcalde Juan José Frangie

En caso de que se compruebe que Junior H interpretó temas considerados como apología del delito durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Jalisco será sancionado.

Cabe recordar que la prohibición de narcocorridos se implementó desde marzo pasado y reforzada tras episodios similares protagonizados por otros artistas del género.

Junior H no sería el único multado y es que el reglamento establece sanciones tanto para el artista o grupo, como para el representante y el recinto donde se interpreten los temas prohibidos.

“Yo no he visto el video pero pues lo revisaré y se tomarán las acciones necesarias. Hay una multa, lo sabemos, también una multa para el representante, así como el recinto” Alcalde Juan José Frangie

Además de que Junior H y su equipo podría enfrentar restricciones para futuras presentaciones en el estado.