Junior H -de 24 años de edad- se encuentra en medio de la polémica luego de que se dio a conocer que violó la prohibición de narcocorridos en Jalisco al cantar “El Azul” en las Fiestas de Octubre.

“El Azul” es uno de los temas más conocidos de Junior H y es que lo interpreta junto a Peso Pluma, pero a continuación te contamos todo sobre esta canción viral.

¿Qué significa “El Azul” de Junior H?

A principios del 2023 se lanzó la canción “El Azul” de Peso Pluma y Junior H, tema que alcanzó gran popularidad al colaborar dos de los exponentes más reconocidos de los corridos tumbados.

El tema de inmediato causó controversia y es que se cree que alude directamente a Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, exintegrante del Cártel de Sinaloa .

Esto por la frase “El corridón del ángel azul” que hace referencia a otra canción interpretada popularmente por artistas como Ariel Camacho, llamada “Juan Ignacio Esparragoza”.

En esta canción si se hace referencia directamente a Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”.

En su letra también se menciona a Joaquín “El Chapo” Guzmán , con frases como “en la sangre traigo al 701”, referencia al número que el capo alcanzó en la lista de millonarios de Forbes en 2019.

Desde ese momento el número 701 fue asociado al narcotraficante.

Además de que usa la frase “Señor de la montaña”, mote con el que otros artistas como “Los Canelos de Durango”, suelen referirse a Joaquín Guzmán Loera.

Aunque se ha hablado de las referencias a estos personajes del narcotráfico, no se ha confirmado estas versiones.

Y es que incluso algunos creen que “El Azul” podría referirse al color que suelen tener las pastillas de Fentanilo, por lo que se trataría de un personaje inventado.

Joaquín El Chapo Guzmán (Eduardo Verdugo / AP)

Esta es la historia detrás de “El Azul” de Junior H

La canción “El Azul” narra un poco el modus vivendi de una figura relacionada al crimen organizado, quien cuenta algunos detalles y vivencias dentro del mundo del narcotráfico.

Esta persona vive entre armas, violencia, pero en algún momento de su vida se arrepiente y pide perdón a Dios, aunque en el fondo sabe que no cambiarán las cosas.

En la canción se hace una analogía de como esta persona sin ser necesariamente villana se ve obligada a realizar cosas por las cuales constantemente perdón, pero al mismo tiempo tiene una vida con lujos.

En “El Azul” también se mencionan figuras relacionadas con la religión y la espiritualidad y como esta persona busca obtener una redención y protección divina.

Esto es visible en frases como “cuernos del diablo”, “Dios siempre me cuida y mi gorrita de Elegguá” y “comando mi seguridad”, que dejan ver como se protege el protagonista.

La canción hace referencia al lujo y seguridad que tienen las personas relacionadas con el narcotráfico, además de la valentía, el poder, pero al mismo tiempo la necesidad de mantener un bajo perfil.

Junior H (@juniorh / Instagram)

Esta es la letra completa de “El Azul” de Junior H y Peso Pluma

Junior

Puro P, doble P, viejo

Siga nomás pagando viejo

Qué detallazo

Pa’ mensajear con la muerte

Una colt siete chinos que de retrato trae

Al señor de la montaña, de los drones y demás

Cuernos del diablo

Junto a mi seguridad

Viejo lobo en verguiza para el polvo traficar

Dios siempre me cuida y mi gorrita de Elegua

En la sangre traigo el 701

Melena de león, pues vengo de uno

Siempre amafiado, pues no somos culos

Bajo perfil el chavalón y se le extraña

Aunque se fue, nunca se le olvida

Bélicos ya somos, bélicos morimos

Y con el corridón del ángel azul

A Dios le pido perdón por los pecados

Pero así es esto

Ay, ay

Uh

Puro doble P, viejo

Puro Junior H, viejo

Rolls-Royce azul

Como el de aquellos botones

Que pa’ la finquera seguido ya han de brincar

Me enamoró el dinero, quiero, quiero y quiero más

Cuernos del diablo

Y un comando mi seguridad

Viejo lobo en verguiza para el polvo traficar

Dios siempre me cuida y mi gorrita de Elegua

En la sangre traigo el 701

Melena de un león, pues vengo de uno

Siempre amafiados, pues no somos culos

Bajo perfil el chavalón y se le extraña

A un Ruíz, el que nunca se olvida

Bélicos somos, bélicos morimos

Y con el corridón del ángel azul

Le pido perdón a mi Dios por los pecados

Pero así es esto