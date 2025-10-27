Edén Muñoz tendrá que pagar multa en Querétaro por interpretar narcocorridos, así lo confirmó el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.

“Sí, claro, a todos los que tengan responsabilidad por haber violentado el playlist. Una vez que se solicitan los permisos, el cantante y la empresa firman las canciones que va a presentar, si modifican por supuesto que van a ser sancionados” Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro

De acuerdo con lo dado a conocer, el cantante Edén Muñoz y la empresa organizadora de su concierto serán sancionados por modificar la lista oficial de canciones e interpretar narcocorridos.

Confirman multa a Edén Muñoz por interpretar narcocorridos en Querétaro

Tras varias especulaciones, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, informó que Edén Muñoz enfrenta multa por interpretar narcocorridos.

Se informó que espectáculos públicos que promuevan la apología del delito, la violencia o el crimen, podrían tener multas que van de 20 a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

De acuerdo con lo que se dio a conocer, Edén Muñoz no cumplió con la lista de canciones previamente autorizada para su concierto en la capital de Querétaro.

Durante su concierto en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Edén Muñoz modificó la lista e incluyó una canción no registrada, lo que constituye una transgresión al contrato ya firmado.

Felipe Fernando Macías Olvera señaló que tanto Edén Muñoz como la empresa tenían conocimiento del contenido del Reglamento Municipal de Espectáculos y Diversiones Públicas, el cual indica que no está permitido que se interpreten temas que hagan apología del delito.

¿Edén Muñoz no se podrá presentar en Querétaro tras cantar narcocorridos?

Felifer Macías Olvera reveló que Edén Muñoz, al solicitar el permiso para el concierto, firmó un playlist oficial en el que se comprometían a interpretar únicamente las canciones aprobadas.

Esto con el objetivo de evitar que se interpretaran los temas que hicieran apología del delito, lo que no cumplió.

Sin embargo, Edén Muñoz no sería el único que enfrentaría problemas; las sanciones también irían dirigidas a la empresa organizadora y demás responsables relacionados.

Felipe Fernando Macías Olvera enfatizó que cualquier artista o empresario que no cumpla con la normativa y las regulaciones municipales recibirá sanciones.

Además de que se encuentran analizando si el artista no podrá presentarse nuevamente en Querétaro.

“Del playlist que firmó y que se comprometió para presentar ese día en el concierto, ahí durante el concierto hizo una modificación e incluyó una canción que no estaba registrada; habrá sanciones, habrá multa y valoraremos si se vuelve a presentar o no en Querétaro” Presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera

Felipe Fernando Macías Olvera destacó que su administración mantiene una política firme contra la promoción de contenidos que normalicen la violencia o hagan apología de la delincuencia, especialmente en eventos masivos.

“Aquí vamos a valorar tanto el tema del artista, como de la empresa que lo trajo, si incumplen con la normatividad, pues no se vuelven a presentar” Presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera