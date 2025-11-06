Luego de que el concierto de Junior H de 24 años de edad, programado para noviembre como parte de su tour fuera cancelado, el ‘Sad Boy’ salió a disculparse por cantar narcocorridos en Jalisco.
Junior H fue protagonista cuando en el palenque de las Fiestas de Octubre en Jalisco decidió cantar un narcocorridos, género musical que fue prohibido por el gobierno del Estado.
Junior H se disculpa por cantar narcocorrido en Jalisco
El cantante Junior H formó parte de las Fiestas de Octubre en Jalisco, pero una decisión le costó muy caro aunque ya se disculpó.
Mediante un comunicado en redes sociales, Junior H se disculpó con autoridades en Guadalajara, Jalisco, por haber infringido las leyes sobre los narcocorridos.
Junior H aseguró que “la emoción y el impulso” que vivía en las Fiestas de Octubre en Jalisco lo llevó a cantar un narcocorrido pese a que el gobierno los prohibió.
“Durante mi pasada presentación en las fiestas de octubre en Guadalajara, con la emoción y el impulso sobre el escenario, interpreté temas que en el contexto actual no son adecuados”.Comunicado de Junior H.
Fue así que Junior H ofreció una disculpa a las “autoridades de Jalisco”, además de “reiterar mi compromiso” cantando solo temas de “amor y corazones rotos” que lo catalogaron como ‘Sad Boy’.
“El compromiso que tengo con la autoridades y mi país es seguir creciendo, aprendiendo y entregando siempre lo mejor, tanto en lo personal como en lo artístico”.Comunicado de Junior H.
Concierto de Junior H en Guadalajara fue cancelado por cantar narcocorrido
Junior H pidió disculpas a las autoridades de Jalisco luego de que interpretó un narcocorrido en las Fiestas de Octubre y es que también solicitó apoyo para su próximo concierto en Guadalajara.
El concierto que el cantante daría el 16 de noviembre como parte de “MÉXICO EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR” en Plaza Nuevo Progreso, fue cancelado por el gobierno luego de haber hecho apología al delito llevándolo a un veto inmediato.
Ante ello, Junior H pidió en su comunicado el apoyo para poder llevar a cabo su concierto.
“Deseando contar con su apoyo para la próxima presentación programada dentro del estado de Jalisco, como parte de mi gira ”MÉXICO EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR”.Comunicado de Junior H.