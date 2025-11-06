Luego de que el concierto de Junior H de 24 años de edad, programado para noviembre como parte de su tour fuera cancelado, el ‘Sad Boy’ salió a disculparse por cantar narcocorridos en Jalisco.

Junior H fue protagonista cuando en el palenque de las Fiestas de Octubre en Jalisco decidió cantar un narcocorridos, género musical que fue prohibido por el gobierno del Estado.

Junior H se disculpa por cantar narcocorrido en Jalisco

El cantante Junior H formó parte de las Fiestas de Octubre en Jalisco, pero una decisión le costó muy caro aunque ya se disculpó.

Mediante un comunicado en redes sociales, Junior H se disculpó con autoridades en Guadalajara, Jalisco, por haber infringido las leyes sobre los narcocorridos.

Junior H aseguró que “la emoción y el impulso” que vivía en las Fiestas de Octubre en Jalisco lo llevó a cantar un narcocorrido pese a que el gobierno los prohibió.

“Durante mi pasada presentación en las fiestas de octubre en Guadalajara, con la emoción y el impulso sobre el escenario, interpreté temas que en el contexto actual no son adecuados”. Comunicado de Junior H.

Fue así que Junior H ofreció una disculpa a las “autoridades de Jalisco”, además de “reiterar mi compromiso” cantando solo temas de “amor y corazones rotos” que lo catalogaron como ‘Sad Boy’.

“El compromiso que tengo con la autoridades y mi país es seguir creciendo, aprendiendo y entregando siempre lo mejor, tanto en lo personal como en lo artístico”. Comunicado de Junior H.

Comunicado de Junior H a gobierno de Jalisco. (@juniorh)

Concierto de Junior H en Guadalajara fue cancelado por cantar narcocorrido

Junior H pidió disculpas a las autoridades de Jalisco luego de que interpretó un narcocorrido en las Fiestas de Octubre y es que también solicitó apoyo para su próximo concierto en Guadalajara.

El concierto que el cantante daría el 16 de noviembre como parte de “MÉXICO EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR” en Plaza Nuevo Progreso, fue cancelado por el gobierno luego de haber hecho apología al delito llevándolo a un veto inmediato.

Ante ello, Junior H pidió en su comunicado el apoyo para poder llevar a cabo su concierto.