Felifer Macías respaldó la prohibición de narcocorridos en Querétaro, por el gobernador Mauricio Kuri.

El alcalde se sumó al decreto para eliminar en conciertos, shows y espectáculos la difusión de contenidos que exalten la violencia, la vida criminal o constituyan apología del delito .

Reforma contra narcocorridos en Querétaro

Felifer Macías explicó que la iniciativa de reforma presentada por el regidor Bruno Casalini se analizará en comisiones y luego se someterá a votación.

La propuesta incluye el artículo 26 Bis y reformas a cinco artículos adicionales , estableciendo responsabilidades a los organizadores y sanciones de 20 a 10 mil UMAS o suspensión de eventos.

Avanza Centro de Empoderamiento de la Mujer en Querétaro

Felifer Macías informó que a partir del 25 de agosto iniciarán operaciones del Centro de Empoderamiento de la Mujer en San Pedrito Peñuelas.

El espacio busca promover la autonomía económica, profesionalización, desarrollo emocional y recreativo de las mujeres queretanas, beneficiando también a sus familias.

Este centro ofrecerá:

Coworking.

Capacitación.

Asesoría jurídica y psicológica.

Talleres.

Actividades físicas y recreativas.

Conferencias.

Se desarrollará bajo tres ejes: mujeres que se reconstruyen, que se aman y que trascienden, impulsando la colaboración entre gobierno, academia, sector empresarial y sociedad civil.