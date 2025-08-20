Felifer Macías respaldó la prohibición de narcocorridos en Querétaro, por el gobernador Mauricio Kuri.
El alcalde se sumó al decreto para eliminar en conciertos, shows y espectáculos la difusión de contenidos que exalten la violencia, la vida criminal o constituyan apología del delito.
Reforma contra narcocorridos en Querétaro
Felifer Macías explicó que la iniciativa de reforma presentada por el regidor Bruno Casalini se analizará en comisiones y luego se someterá a votación.
La propuesta incluye el artículo 26 Bis y reformas a cinco artículos adicionales, estableciendo responsabilidades a los organizadores y sanciones de 20 a 10 mil UMAS o suspensión de eventos.
Avanza Centro de Empoderamiento de la Mujer en Querétaro
Felifer Macías informó que a partir del 25 de agosto iniciarán operaciones del Centro de Empoderamiento de la Mujer en San Pedrito Peñuelas.
El espacio busca promover la autonomía económica, profesionalización, desarrollo emocional y recreativo de las mujeres queretanas, beneficiando también a sus familias.
Este centro ofrecerá:
- Coworking.
- Capacitación.
- Asesoría jurídica y psicológica.
- Talleres.
- Actividades físicas y recreativas.
- Conferencias.
Se desarrollará bajo tres ejes: mujeres que se reconstruyen, que se aman y que trascienden, impulsando la colaboración entre gobierno, academia, sector empresarial y sociedad civil.