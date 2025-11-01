El cantante Junior H fue vetado en Zapopan luego de cantar “El Azul” en pleno concierto de las Fiestas de Octubre pese a la prohibición de los narcocorridos en el estado de Jalisco.

Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, informó que Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H, está vetado del municipio y enfrenta una sanción por cantar “El Azul”.

Junior H cantó "El Azul" en las Fiestas de Octubre en Zapopan. (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

Junior H ya no se presentará en Zapopan por cantar “El Azul” en concierto; el cantante fue vetado

Durante su concierto en las Fiestas de Octubre, Junior H cantó “El Azul”, que hace referencia a un líder del crimen organizado, por lo que violó las disposiciones locales sobre apología del delito.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, comentó que Junior H ya no podrá cantar en futuros eventos del municipio, donde está vigente la prohibición de los narcocorridos.

“Podrá cantar en otro lugar, aquí no”. Juan José Frangie, alcalde de Zapopan

Juan José Frangie reveló que antes de la presentación se le presentó el setlist, la canción de “El Azul” y la de “El Hijo Mayor, dedicada al hijo de El Chapo Guzmán, no estaban incluidas.

Cabe mencionar que la promotora del cantante y el palenque donde se realizó el evento enfrentan una multa de 33 mil pesos por haber permitido que Junior H cantara “El Azul”.