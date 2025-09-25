Se dio a conocer que Los Tucanes de Tijuana pagaron multa y lanzan mensaje a Chihuahua por narcocorridos.

Los Tucanes de Tijuana confirmaron que ya pagaron multa y lanzaron mensaje a Chihuahua por narcocorridos

La agrupación Los Tucanes de Tijuana reveló que liquidó la multa de más 700 mil pesos que le impusieron por cantar narcocorridos el pasado 31 de mayo en Chihuahua.

Además, Los Tucanes de Tijuana mandó un mensaje a Chihuahua para mostrar su apoyo:

“Hay que hacer caso, siempre hay que disciplinarlos,y hay que ser lo que nos indique cada municipio. Somos personas disciplinadas y siempre,arriba Chihuahua.” Los Tucanes de Tijuana

De cualquiera manera, Los Tucanes de Tijuana expresaron que no compartían la idea de que sus canciones son responsables de la violencia que afecta al país.

Sin embargo, la agrupación de música regional mexicana señaló que acatarán las disposiciones de las autoridades.

“No creemos que la música sea parte de la problemática social, pero si el hecho que nosotros cambiemos frases, palabras, que cantemos un poco más disciplinados, y ayuda, creo que estamos haciendo lo correcto y es lo que vamos a hacer. No nos gusta ser personas que no acaten reglamentos de cada municipio, ¿verdad? Y donde se nos dé la oportunidad de cantar el show completo, lo hacemos, y donde no, pues lo modificamos." Los Tucanes de Tijuana

Los Tucanes de Tijuana dejaron ver que cuentan con un amplio repertorio musical y que han hechos “shows de 3-4 horas sin cantar corridos”.

Por ello, Los Tucanes de Tijuana se mostraron optimistas, ya que sus múltiples éxitos ante cualquier circunstancia que se les presente.

Los Tucanes de Tijuana revelan que tendrá colaboración con Pitbull

Durante la conferencia de prensa, Los Tucanes de Tijuana adelantaron que planean una colaboración con Pitbull, de 44 años de edad.

Asimismo, Los Tucanes de Tijuana calificaron de “sorprendente” lo que están planeando con Pitbull, dejando en claro que esperan haya una buena recepción de sus fans:

“Y viene algo muy padre ahí con Pitbull, que vamos a hacer algo muy padre, que sin duda les va a encantar y esperemos que la gente lo acepte.” Los Tucanes de Tijuana

De momento, no se tiene fecha de lanzamiento de la colaboración de Los Tucanes de Tijuana y Pitbull.

También Los Tucanes de Tijuana aprovecharon para recodar lo grato que ha resultado colaborar con algunos artistas de talla internacional.

“Ah, una bonita experiencia con Marc Anthony, con Pitbull y con grandes amigos, la verdad.Vienen cosas muy padres por ahí, así es que estén pendientes” Los Tucanes de Tijuana

Cabe señalar que pese a todas las polémicas, Los Tucanes de Tijuana siguen con su exitosa gira.

El más reciente concierto de la agrupación ocurrió en Pachuca, Hidalgo.