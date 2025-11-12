Junior H -de 24 años de edad- declaró ante la Fiscalía de Jalisco tras acusaciones de cometer apología del delito al cantar El Azul en Zapopan.

El martes 28 de octubre, Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H, se presentó en las Fiestas de Octubre en Jalisco, pero durante su presentación habría violado la prohibición de narcocorridos.

Junior H comparece ante la Fiscalía de Jalisco por cantar El Azul en Zapopan

A través de sus redes sociales, la Fiscalía de Jalisco informó que el cantante de corridos tumbados Junior H compareció de manera voluntaria por cantar El Azul en Zapopan.

🚨 Cantante de corridos tumbados acude a la Fiscalía Estatal.



La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social inició una carpeta de investigación por presunta apología del delito, tras la presentación de Antonio "N", conocido como "Junior H".

De acuerdo con lo que se dio a conocer, Junior H se presentó la tarde del 11 de noviembre con un Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.

Junior H ya presentó su declaración sobre su presentación en las Fiestas de Octubre del 2025, y respondió los cuestionamientos relacionados con el tema y su presentación en Zapopan.

El cantante de corridos tumbados llegó acompañado de sus abogados y algunos asistentes ante la oficina del agente ministerial adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios, donde se dará seguimiento a la indagatoria.

Esto luego de que se abrió una carpeta de investigación por presunta apología del delito.

Una vez que se cuente con los elementos suficientes, esta será judicializada.

La Fiscalía de Jalisco reveló que continuará con la investigación para reunir los elementos suficientes y poder determinar si Junior H violó la ley.

La Fiscalía de Jalisco explicó que si Junior H cometió un delito deberá de ser sancionado

Cabe recordar que en Jalisco está prohibida la reproducción e interpretación de música que haga apología de la violencia , en eventos públicos como en conciertos, grandes auditorios, bares y antros.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco explicó que el artículo 142 del Código Penal de la entidad contempla penas de uno a seis meses de prisión para las personas que hagan apología del delito.

El tema El Azul alude directamente a Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, exintegrante del Cártel de Sinaloa.

En su letra también se menciona a Joaquín “El Chapo” Guzmán, con frases como “en la sangre traigo al 701”, referencia al número que el capo alcanzó en la lista de millonarios de Forbes.

A través de sus redes sociales, Junior H compartió un comunicado en sus redes sociales en donde se disculpó por haber cantado temas como ‘El Azul’ y ‘El hijo mayor’.

“Durante mi pasada presentación en las Fiestas de Octubre, con la emoción del momento interpreté temas que, en el contexto actual, no fueron adecuados” Junior H