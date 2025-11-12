Estaba planeado que Junior H se presentara durante la noche del domingo 9 de noviembre en Tijuana, pero el concierto se retrasó por casi 7 horas.

Más allá de la molestia de las personas, se dio a conocer que Music Vibe tendría que pagar 1 millón de pesos por no cumplir con la fecha de la presentación.

Music Vibe enfrentaría multa de 1 millón de pesos por retraso del concierto de Junior H

Arnulfo Guerrero León, Secretario de Gobierno Municipal, anunció que Music Vibe será sancionada hasta con un millón de pesos por el ayuntamiento de Tijuana.

Esto luego del retraso de casi 7 horas del concierto de Junior H, el cual estaba previsto para las 20:30 horas en el Estadio Caliente.

Junior H, cantante (Agencia México)

De acuerdo con lo que se dio a conocer, Music Vibe incumplió las condiciones de su permiso para el concierto de Junior H.

Y es que el concierto se realizó en una fecha distinta a la autorizada, ya que estaba programado para el domingo 9 de noviembre.

Pero, se terminó realizando hasta la madrugada del lunes 10 de noviembre, por lo que Music Vibe no cumplió con las condiciones de su permiso.

Arnulfo Guerrero León compartió que el proceso de sanción ya se encuentra en curso y la multa podría llegar hasta el millón de pesos.

Music Vibe alegó que el retraso de Junior H fue por las condiciones meteorológicas

Cabe recordar que Music Vibe justificó el retraso del concierto de Junior H por una complicación en la llegada del cantante de corridos tumbados.

Music Vibe alegó que las condiciones de neblina en la región imposibilitaron que su el vuelo de Junior H pudiera aterrizar en Tijuana y por eso se había cambiado de fecha.

Debido a la densa niebla, el vuelo de Junior H tuvo que hacer una escala forzosa en Mexicali y luego tener un traslado terrestre hacia la ciudad fronteriza.

Arnulfo Guerrero León consideró que esta justificación no exime a Music Vibe de su responsabilidad administrativa por operar fuera de los términos de su permiso.

El concierto de Junior H comenzó cerca de las 03:00 horas y concluyó alrededor de las 06:00, sin embargo a través de las redes sociales varias personas se quejaron.

Mientras algunos abandonaron el lugar decepcionados, otros resistieron hasta el amanecer.