Para garantizar la seguridad y una buena convivencia, Junior H canceló el concierto que ofrecería en la Monumental Plaza de Toros México el próximo 29 de noviembre.

Junior H, de 24 años de edad, accedió a las recomendaciones e instrucciones que le dio el Gobierno de la Ciudad de México, específicamente, autoridades de la alcaldía Benito Juárez.

Espacio donde se reconoce el profesionalismo y respeto que el intérprete tiene por su público, a quienes también se les agradece por su comprensión.

Y es que el cantante de corridos tumbados reprogramó su show musical , éste se llevará a cabo el 15 de diciembre.

Junior H reprograma su concierto en la Plaza de Toros La México, de 29 de noviembre al 15 de diciembre (@musicvibemx / Instagram)

Cabe mencionar que quienes hayan adquirido sus entradas para el concierto del 29 de noviembre, podrán usarlas para acceder al show del 15 de diciembre.

Quien lo desee podrá solicitar el reembolso a la promotora Music Vibe y la Plaza de Toros La México.

Mejor aún, quien se haya quedado sin acceso podrá adquirirlo ya que se habilitaron 500 localidades.

#Comunicado

Alcaldía Benito Juárez garantiza realización de eventos masivos y deportivos con #OrdenYSeguridad.

🔗 https://t.co/nH5YxvKLnS pic.twitter.com/LihDWSD8Vd — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) November 24, 2025

Con el objetivo de evitar la realización de dos eventos masivos en la misma zona en fechas cercanas, Junior H reprogramó su concierto en la Monumental Plaza de Toros La México.

Este encuentro deportivo se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 17 horas.

Se prevé que ambos eventos cuenten con un gran número de asistencia.

La afición ya puede comprar sus boletos para el duelo entre América y Monterrey (Alejandro Alfaro)

No es la primera vez que las autoridades intervienen para evitar que dos eventos masivos se realicen al mismo tiempo.

En noviembre del año pasado, en Plaza de Toros México se realizó un concierto inspirado en la película “Coco” mientras que en Estadio Ciudad de los Deportes se enfrentaba Cruz Azul y Santos.

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de la Benito Juárez, se adelantó y mandó a colocar sellos de suspensión al estadio, la plaza y el estacionamiento contiguo.