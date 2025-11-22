Fans de Junior H se indignaron por el retraso en sus conciertos y él responde en redes sociales.

Junior H -de 24 años de edad- ha retrasado sus conciertos entre 2 y hasta 8 horas, pero se molestó cuando sus fans le reclamaron.

Junior H responde a las quejas por los retrasos en sus conciertos

El pasado 9 de noviembre, Junior H se presentaría en Tijuana, pero dejó esperado a sus fans por 8 horas y se presentó en la madrugada del 10 de noviembre.

El 20 de noviembre, Junior H se presentó en Monterrey, pero el concierto se atrasó 2 horas, desatando la ira de sus fans.

Las quejas llegaron a oídos de Junior H, quien compartió su sentir en redes sociales y arremetió contra sus detractores.

“A los que tiran sin saber: aquí sigo, trabajando, creciendo y poniéndole el alma a todo lo que hago. A los que están conmigo, gracias por ver más allá del ruido” Junior H

Junior H se molesta por los reclamos tras llegar tarde a sus conciertos (X/@asheeeboouu)

Junior H admitió que ha llegado tarde a sus conciertos, pero se justifica mencionando que sí cantó para sus fans.

El cantante dice que siempre le ha cumplido a sus fans y lamenta que sus detractores, así como los medios se enfoquen en lo negativo.

Junior H asegura que los “medios de nota roja” solo buscan hablar mal de las personas, pero en realidad, él se equivocó y se refería a las “notas amarillistas”.

“Llegué tarde a dos conciertos. Sí, pero fui, canté y cumplí. No le fallo a mi gente. Lo que sí falla es la raza y los medios que solo saben inventar, exagerar y vivir de la nota roja” Junior H

Junior H, cantante (Agencia México)

Junior H se defiende y asegura que ayuda a los demás en lugar de estar en “chismes”

El cantante mostró su indignación por las críticas sobre su impuntualidad y aseguró que él está enfocado en ayudar a los demás, en lugar de hablar mal.

Junior H es uno de los impulsores de las “brigadas sad boy”, el cual consiste en grupo de jóvenes que limpian casas de los damnificados de Poza Rica.

“Mientras ellos escriben basura, yo estoy metiendo las manos, ayudando a familias que realmente lo necesitan. Eso no lo publican ¿Verdad?” Junior H

Junior H expresó que las buenas acciones también merecían ser publicadas y no solo “chismes”.

El concierto de Junior H se atrasó 8 horas, debido a que no había aviones por la situación del clima.

Por lo que el cantante se tuvo que trasladar por tierra y tardó varias horas en llegar a Tijuana.