Los integrantes del grupo musical Los Arras podrán continuar su proceso judicial en libertad, luego de una larga audiencia que comenzó el pasado 11 de noviembre de 2026, tras su detención durante el operativo federal para capturar a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”.

De acuerdo con un reporte del programa de Azucena Uresti, transmitido por Radio Fórmula, además de los músicos, también fueron liberados los meseros y el personal del restaurante Sabea, ubicado en Guadalajara, Jalisco, que estaban al momento del operativo.

En total, los 15 imputados podrán seguir su proceso bajo medidas cautelares que no implican prisión preventiva.

Cabe recordar que el pasado 8 de noviembre, los músicos fueron detenidos durante un operativo de las fuerzas federales en el restaurante Sabea, en Guadalajara, como parte de las acciones para capturar a “El R2”, señalado por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los integrantes de Los Arras que fueron detenidos se encuentran:

Antonio “El Arrayán” (tuba).

Eduardo Guzmán “Tigrillo” (acordeón).

Fello Fredy (bajo quinto).

Diego “Batakito” (batería).

Miguel (vocalista).

Luis (personal de apoyo).

¿De qué acusaban a los integrantes de Los Arras tras la detención del R2?

De acuerdo con Felipe Ibáñez, abogado del líder de Los Arras, su cliente enfrentaba una acusación por el presunto delito de posesión de drogas, según declaró en una entrevista con Azucena Uresti.

Hasta el momento, no se ha precisado si esta acusación se mantiene dentro de la carpeta de investigación ni cuáles son los señalamientos específicos contra cada uno de los integrantes de la agrupación.

El abogado también denunció presuntas irregularidades en el proceso de detención de su cliente.

Sin embargo, tras la audiencia, los músicos y el resto de los imputados podrán continuar su proceso judicial en libertad, bajo las medidas cautelares determinadas por la autoridad.

¿Quiénes son los otros detenidos tras el operativo contra el R2?

Además de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, otros cinco detenidos permanecen en el penal de Puente Grande en Tonalá, Jalisco, señalados por delitos como portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, narcomenudeo y pandillerismo.

Entre ellos se encuentran:

Fernando Omar “N”.

Luis Felipe “N”.

Uriel Rodrigo “N”.

Óscar “N”.

Rogelio “N”.

Estos cinco detenidos fueron imputados por un juez. En tanto, la audiencia de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, fue reprogramada debido a que, de acuerdo con los reportes, todavía se encontraba bajo los efectos de los medicamentos que recibió después de resultar herido durante el enfrentamiento en el que fue detenido.

Por el momento, la audiencia de vinculación a proceso correspondiente al resto del caso está programada para el próximo domingo 15 de noviembre de 2026.