Un operativo federal en Jalisco culminó con la captura de Rafael, alias “El R2”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y de otras personas en un restaurante de Zapopan.

Entre los detenidos se encuentran integrantes del grupo musical Los Arras y miembros de su equipo, quienes amenizaban una fiesta privada en el establecimiento.

La agrupación es conocida en la región por interpretar música norteña y corridos que aluden a organizaciones delictivas.

Familiares y allegados de los músicos exigieron su liberación y aseguraron que su presencia en el lugar obedecía exclusivamente a un contrato de trabajo sin vínculos criminales. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República mantiene a los detenidos bajo custodia para definir su situación jurídica.

¿Quiénes son Los Arras? Músicos detenidos en Jalisco (Tomada de video)

¿Quiénes son Los Arras? Grupo originario de Guadalajara que fue detenido

Los Arras es un grupo de música norteña y regional mexicano originario de Guadalajara, Jalisco, con aproximadamente siete años de trayectoria.

La agrupación está conformada por:

Diego (“Batakito”): Batería y voz principal

Eduardo Guzmán (“Tigrillo”): Acordeón

Antonio (“El Compa Arrayán”): Tuba, segunda voz y fundador del grupo

Fello / Fredy: Bajo quinto

Miguel: Segunda voz

Luis: Encargado del equipo de soporte técnico y logística (staff)

De acuerdo con sus allegados, el nombre del grupo se deriva del apellido de su fundador, Antonio Arrayán, aclarando que no proviene de la célula criminal “Los Rs”,

Su repertorio combina canciones de romance y despecho (como Sigo de pie, La Chiquilina y El Beneficio de la Duda) con covers y corridos bélicos o tumbados, algunos de los cuales aluden a personajes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Han desarrollado su trayectoria mediante contrataciones para eventos particulares, fiestas privadas en terrazas o fincas, así como en múltiples bares y antros populares de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Entre los recintos donde se han presentado de forma constante figuran:

El Patrón

Mi Sangre VIP

TumbaO Club (Tlajomulco)

La Petra (Tlaquepaque)

Calandria (Guadalajara)

La Chona

Han compartido escenario o eventos musicales con artistas del género regional como Julión Álvarez y Chuck Alcala.

Esto es lo que se sabe sobre la detención de Los Arras

El grupo Los Arras cobró gran relevancia mediática tras ser detenido en noviembre de 2026 por elementos de la Secretaría de Marina y fuerzas federales durante un operativo en el restaurante Sabea, ubicado entre Guadalajara y Zapopan.

En dicho lugar se realizaba la captura de Rafael, alias “El R2”, presunto líder del CJNG. Durante el operativo músicos de Los Arras y un integrante de su staff fueron detenidos por la Marina y fuerzas federales.

La agrupación Los Arras había sido contratada con dos días de anticipación mediante su representante para ofrecer música norteña y amenizar la celebración.

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Los detenidos fueron puestos a disposición de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco para deslindar responsabilidades.

El Ministerio Público Federal solicitó una ampliación del plazo (hasta 96 horas) para investigar si existía complicidad directa o si los músicos asistieron únicamente como prestadores de un servicio laboral sin conocer la identidad del cliente.

Familiares, amigos y compañeros del gremio artístico realizaron protestas con música en vivo afuera de las oficinas de la FGR para exigir su liberación inmediata, afirmando que los músicos son inocentes y solo cumplían con su trabajo.