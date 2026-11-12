La audiencia del R2 programada para la noche de este miércoles 11 de noviembre, fue suspendida por determinación del juez, dado que no estaría en condiciones para comparecer.

Desde el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara iba a comparecer Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, en su audiencia inicial, tras cancelarse su traslado debido a su estado de salud derivado de su detención.

Para ello, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) se trasladó al hospital de Guadalajara; sin embargo, los médicos descartaron la comparecencia.

Audiencia virtual del “R2″ es suspendida por su estado de salud, confirma juez

Un juez federal en Jalisco suspendió de manera temporal la audiencia del “R2″, debido a que los médicos descartaron que pudiera permanecer despierto por más de una hora.

De acuerdo con lo señalado, el “R2″ no podría comparecer debido a su estado de somnolencia, consecuencia de una limpieza quirúrgica realizada la mañana de este miércoles 11 de noviembre.

Tras dicha valoración médica, el juez decidió que el “R2″ no está en condiciones de comparecer en la audiencia inicial, para la cual no dio una nueva fecha ni presencial o por videollamada.

Asimismo, se señaló que si bien estaba somnoliento, el “R2″ se encuentra estable en la cama de un hospital de Guadalajara, recibiendo oxígeno y tranquilo, con un brazo vendado.

Audiencia de "R2" se suspende; comparecería virtualmente desde el hospital en Guadalajara (DK 1250 vía X)

La audiencia para los otros 20 detenidos, entre ellos trabajadores del restaurante y músicos, continuará de acuerdo con la agenda prevista.

Audiencia del R2: comparecencia iba a ser virtual desde el hospital de Guadalajara

Tras cancelarse su traslado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República delegación Jalisco, la audiencia del “R2″ se iba a realizar mediante videollamada.

La audiencia comenzó alrededor de las 17:30 horas de este miércoles 11 de noviembre; sin embargo, esta inició con retraso.

Pese a la presencia de las autoridades en la sala de cuidados intensivos, el hospital de Guadalajara continuó con sus operaciones normales.