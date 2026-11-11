Felipe Ibáñez, abogado del líder de Los Arras, denunció presuntas irregularidades en el proceso legal que enfrentan los integrantes de la agrupación norteña, detenidos durante el operativo en el que fue capturado Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”.

En entrevista con Azucena Uresti, el abogado señaló que los músicos han enfrentado obstáculos para ejercer su derecho a una defensa adecuada, además de presuntas violaciones durante el procedimiento de detención.

Cabe recordar que los integrantes de Los Arras fueron detenidos el pasado 8 de noviembre en el restaurante Sabea, en Guadalajara, durante un operativo de fuerzas federales para capturar a “El R2”.

El enfrentamiento armado derivó en la detención de 20 personas, entre ellas los músicos.

Los integrantes de la agrupación detenidos son:

Antonio “El Arrayán” (tuba)

Eduardo Guzmán “Tigrillo” (acordeón)

Fello Fredy (bajo quinto)

Diego “Batakito” (batería)

Miguel (vocalista)

Luis (personal de apoyo)

De acuerdo con su abogado, los músicos fueron trasladados al penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde enfrentan acusaciones por distintos delitos, entre ellos posesión de drogas.

Ante esta situación, familiares, abogados y colectivos del gremio musical se han manifestado con instrumentos frente a las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco.

¿Por qué Los Arras estaban tocando para “El R2” cuando fueron detenidos?

De acuerdo con Felipe Ibáñez, abogado del líder de Los Arras, los músicos fueron contratados de último momento y desconocían para quién realizarían la presentación.

El litigante explicó que un tercero los llevó al lugar para amenizar el evento y que habían sido contratados para tocar durante más de 20 horas.

Sin embargo, mientras realizaban su trabajo, las fuerzas federales desplegaron el operativo y fueron detenidos junto con las demás personas que se encontraban en el establecimiento.

Asimismo, señaló que durante el operativo también fueron detenidos meseros del restaurante, quienes presuntamente enfrentan una situación similar a la de los integrantes de la agrupación.

Abogado de Los Arras acusa falta de defensa adecuada e incomunicación

Felipe Ibáñez también denunció presuntas irregularidades durante el proceso de detención de los músicos, entre ellas obstáculos para acceder a una defensa adecuada e incomunicación por parte de las autoridades.

“Así es, así se los llevan. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay una serie de irregularidades y violaciones, como la falta de defensa adecuada. Ayer me entrevisté con él y ya no hubo ninguna declaración ni manifestación por parte ni mía ni de él en la carpeta de investigación. Hay una falta de defensa y una incomunicación hasta cierto punto por parte de la autoridad, porque a más de 20 abogados no se nos dio el acceso en un momento adecuado para defenderlos” Felipe Ibáñez, abogado del líder de Los Arras

Adicionalmente, el abogado señaló que recibió notificaciones tardías por parte del Ministerio Público y que estas contenían errores en sus datos, situación que habría retrasado el acceso a información sobre su cliente y otros detenidos.

Por el momento, se espera que este miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 15:00 horas, se lleve a cabo una nueva audiencia contra los integrantes de Los Arras, en la que un juez determinará su situación jurídica.