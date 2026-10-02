La evolución de los complejos fabriles en el norte de México hacia procesos de alta precisión y automatización exige cerrar rápidamente la brecha de talento técnico. Según el Consejo Nacional Index, el 75 por ciento de las empresas de los sectores manufacturero y energético enfrentan dificultades para cubrir vacantes de ingeniería especializada. Esto es un cuello de botella que pone en riesgo la capacidad de respuesta de la proveeduría nacional frente a los estándares del T-MEC.

Educación dual para fortalecer el talento técnico

Para revertir este déficit en Coahuila, el empresario lagunero Nesim Issa Tafich, directivo de Grupo SIMSA y distinguido con el Premio al Mérito EXATEC 2026 por su trayectoria de liderazgo y desarrollo regional, busca consolidar un esquema de educación dual industrial. Este modelo conecta los planes de estudio de tecnológicos y universidades locales con las líneas de producción activas.

La rápida evolución de los mercados internacionales exige cambiar la formación técnica. La educación impacta más en la economía cuando resuelve problemas reales en las plantas de manufactura. Las organizaciones que no vean el desarrollo del talento como una inversión importante perderán terreno ante las demandas de la industria global, afirmó Nesim Issa Tafich.

El programa, dirigido por el industrial coahuilense, permite a los estudiantes de ingeniería tomar parte de sus materias en la planta, guiados por mentores corporativos de sus respectivas disciplinas. Este método reduce las curvas de aprendizaje y prepara a los futuros trabajadores para obtener certificaciones técnicas válidas en América del Norte.

Modelo busca fortalecer la competitividad de La Laguna

Respecto al impacto de este modelo en la competitividad regional, el directivo de Grupo SIMSA destacó:

La fortaleza económica de La Laguna se sustenta en la especialización del talento humano. La capacitación estricta en las fábricas es clave para que el talento de Coahuila forme parte de los puestos con más valor en las cadenas de suministro que cruzan la frontera, señaló Issa Tafich.

Con esta iniciativa, el empresario coahuilense quiere conservar a los trabajadores más calificados en la Comarca Lagunera. Busca que la región no sea solo un centro logístico tradicional, sino también un lugar de innovación técnica y desarrollo industrial de nivel mundial.