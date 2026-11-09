La Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, a cargo de Terry Cole, reconoció al Gabinete de Seguridad de Omar García Harfuch por la detención de Rafael Álvarez Ayala, el “R2”.

“La DEA elogia las acciones decisivas de SSPC, Semar, Sedena y CNI de México al llevar a este peligroso líder del cártel bajo custodia” DEA

El R2 es señalado como un importante generador de violencia, al mando de Los Rs, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); su hermano Ramón Ángel Ayala, el R1, es señalado de ser el autor intelectual del asesinato del exalcalde Carlos Manzo.

El narco capturado en Zapopan, Jalisco, es señalado de extorsionar a empresarios y aguacateros, además tráfico de drogas, homicidio, secuestro y agresiones contra autoridades.

DEA compartió información para localizar al R2

La DEA dijo que compartieron información de inteligencia que ayudó a las autoridades mexicanas a localizar al R2.

La dependencia encabezada por Terry Cole recordó que en Estados Unidos el R2 es buscado por delitos federales de tráfico de drogas y armas de fuego como parte del CJNG.

Omar García Harfuch dijo previamente que el R2 tiene una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, así como una orden de aprehensión por homicidio calificado emitida por un juez de Apatzingán, Michoacán.

DEA destaca colaboración con México

La DEA dijo que las organizaciones criminales operan a través de las fronteras por lo que son importantes las alianzas, como la de México y Estados Unidos, para desmantelarlas.

En el enfrentamiento el R2 resultó herido, por lo que recibe atención médica.