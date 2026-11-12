El gobernador Samuel García Sepúlveda puso en marcha el operativo Buen Fin Seguro 2026, con el objetivo de reforzar la vigilancia en zonas comerciales y puntos de mayor afluencia, mediante el despliegue de patrullas, unidades especiales y helicópteros, así como la coordinación de corporaciones estatales, municipales y federales.

Durante el arranque, el mandatario destacó que Nuevo León registra los mejores indicadores de seguridad de los últimos 30 años, de acuerdo con los datos presentados por su administración, y aseguró que las familias podrán realizar sus compras con tranquilidad durante esta edición del programa.

Estén tranquilos que pueden salir con sus familias a disfrutar de las calles, a disfrutar de los comercios y por qué no adelantar las compras navideñas. Sepan que en seguridad no habrá detalles. Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

Samuel García despliega patrullas y helicópteros para reforzar la seguridad durante el Buen Fin 2026

Acompañado por el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, el gobernador informó que la corporación pondrá a disposición del operativo mil 200 patrullas pick-ups, más de 200 camionetas Blazers, más de 100 unidades Black Mamba y 10 Rinos.

El despliegue también contará con nueve helicópteros y dos aeronaves Black Hawk, además de la participación de los destacamentos policiales y las cámaras del C5 para mantener la vigilancia en distintos puntos de la entidad.

Samuel García señaló que en esta edición del Buen Fin participarán más de 36 mil establecimientos y se estima una derrama económica de 20 mil millones de pesos. Por ello, indicó que el operativo busca brindar condiciones de seguridad tanto a los consumidores como a los comerciantes.

Buen Fin Seguro 2026 desplegará más de mil 200 patrullas en Nuevo León (Cinthya Gonzalez)

Nueva Fuerza Civil coordina acciones con policías municipales y Guardia Nacional en Nuevo León

Por su parte, Gerardo Escamilla Vargas explicó que la Nueva Fuerza Civil trabajará junto con las policías municipales, la Guardia Nacional y las instituciones de los tres órdenes de gobierno, en coordinación con el C5.

El funcionario indicó que las acciones estarán enfocadas en proteger a las personas y los comercios, mantener comunicación con representantes del sector empresarial y atender oportunamente cualquier situación de riesgo durante el Buen Fin 2026.

Enrique Rodolfo González, representante de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), reconoció la coordinación entre las autoridades y la iniciativa privada para fortalecer la seguridad en los establecimientos comerciales.

Buen Fin Seguro 2026 desplegará más de mil 200 patrullas en Nuevo León (Cinthya Gonzalez)

También destacó que la colaboración entre las instituciones ha contribuido, de acuerdo con lo señalado por el representante, a disminuir las incidencias delictivas y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Asimismo, agradeció el respaldo de las corporaciones de seguridad, la Fiscalía estatal y los centros C4 y C5, y reiteró la disposición del sector empresarial para compartir información y participar en las estrategias de prevención.

En el evento también estuvieron presentes el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, así como funcionarios federales, estatales y municipales, además de representantes de cámaras empresariales.