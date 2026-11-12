El gobernador Samuel García Sepúlveda puso en marcha el operativo Buen Fin Seguro 2026, con el objetivo de reforzar la vigilancia en zonas comerciales y puntos de mayor afluencia, mediante el despliegue de patrullas, unidades especiales y helicópteros, así como la coordinación de corporaciones estatales, municipales y federales.
Durante el arranque, el mandatario destacó que Nuevo León registra los mejores indicadores de seguridad de los últimos 30 años, de acuerdo con los datos presentados por su administración, y aseguró que las familias podrán realizar sus compras con tranquilidad durante esta edición del programa.
Estén tranquilos que pueden salir con sus familias a disfrutar de las calles, a disfrutar de los comercios y por qué no adelantar las compras navideñas. Sepan que en seguridad no habrá detalles.Samuel García, Gobernador de Nuevo León.
Samuel García despliega patrullas y helicópteros para reforzar la seguridad durante el Buen Fin 2026
Acompañado por el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, el gobernador informó que la corporación pondrá a disposición del operativo mil 200 patrullas pick-ups, más de 200 camionetas Blazers, más de 100 unidades Black Mamba y 10 Rinos.
El despliegue también contará con nueve helicópteros y dos aeronaves Black Hawk, además de la participación de los destacamentos policiales y las cámaras del C5 para mantener la vigilancia en distintos puntos de la entidad.
Samuel García señaló que en esta edición del Buen Fin participarán más de 36 mil establecimientos y se estima una derrama económica de 20 mil millones de pesos. Por ello, indicó que el operativo busca brindar condiciones de seguridad tanto a los consumidores como a los comerciantes.
Nueva Fuerza Civil coordina acciones con policías municipales y Guardia Nacional en Nuevo León
Por su parte, Gerardo Escamilla Vargas explicó que la Nueva Fuerza Civil trabajará junto con las policías municipales, la Guardia Nacional y las instituciones de los tres órdenes de gobierno, en coordinación con el C5.
El funcionario indicó que las acciones estarán enfocadas en proteger a las personas y los comercios, mantener comunicación con representantes del sector empresarial y atender oportunamente cualquier situación de riesgo durante el Buen Fin 2026.
Enrique Rodolfo González, representante de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), reconoció la coordinación entre las autoridades y la iniciativa privada para fortalecer la seguridad en los establecimientos comerciales.
También destacó que la colaboración entre las instituciones ha contribuido, de acuerdo con lo señalado por el representante, a disminuir las incidencias delictivas y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.
Asimismo, agradeció el respaldo de las corporaciones de seguridad, la Fiscalía estatal y los centros C4 y C5, y reiteró la disposición del sector empresarial para compartir información y participar en las estrategias de prevención.
En el evento también estuvieron presentes el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, así como funcionarios federales, estatales y municipales, además de representantes de cámaras empresariales.