Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que el domingo 8 de noviembre fue detenido Rafael Álvarez Ayala, alias el “R2”, identificado como mando del CJNG en Jalisco y Michoacán.

De acuerdo con las autoridades, la captura del “R2” fue posible gracias a un operativo en el municipio de Zapopan, Jalisco, encabezado por elementos de la Secretaría de Marina.

Cae Rafael Álvarez Ayala “R2”, presunto líder de “Los Rs”; hay 19 personas más detenidas

A través de sus redes sociales, García Harfuch dio a conocer la detención de Rafael Álvarez Ayala, “R2”, luego de que labores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en conjunto con la DEA, lo ubicaran en el estado de Jalisco.

Durante el operativo participaron elementos de la Marina, de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), de la SSPC y del Ejército Mexicano, quienes además lograron la detención de 19 personas más.

De acuerdo con García Harfuch, el operativo generó un fuerte enfrentamiento armado entre las fuerzas federales y criminales, en el que resultó herido Rafael “R2”.

Debido a ello recibe atención médica, sin que se revelara la gravedad de las heridas que presentaba.

El titular de la SSPC indicó que Rafael “R2” tiene una orden de aprehensión vigente por parte de un juez federal de Michoacán, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Adicional, este líder criminal cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

Rafael “R2” sería líder de la célula de “Los Rs”, señalada por los delitos de extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra autoridades estatales y federales.

Una vez que se recupere de sus heridas será puesto a disposición de un juez federal, quien deberá determinar su situación legal.