El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera se ha hecho viral en redes sociales tras darse a conocer que ha solicitado un adelanto al presupuesto 2026 por 19 millones de pesos; esto tras regalar un auto con logos de Morena.

Diego Rivera pide adelanto de 19 millones de pesos al estado de Jalisco para pagar aguinaldos

De acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, ha exhibido un video en donde puede verse al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera quien organizó una posada en donde regaló un auto con logos de Morena, sin embargo, también informó que ha pedido un adelanto al presupuesto 2026 al estado por 19 millones de pesos.

Y es que tal y como informa, Diego Rivera no ha pagado los aguinaldos de sus trabajadores y empleados del municipio, por lo cual solicitó los 19 millones de pesos.

— Jorge García Orozco (@jorgegogdl) December 23, 2025

No obstante, se exhibió como echó la casa por la ventana durante un festejo para 3 mil personas donde regaló un auto con logos de Morena, pues aparentemente era la posada del municipio de Tequila, Jalisco para los simpatizantes de dicho partido y en donde se reveló que la ganadora del auto fue Maura García.

Cabe recordar que Diego Rivera, alcalde de Tequila Jalisco, enfrenta cinco denuncias en su contra en donde cuatro corresponden a delitos de fuero común y una más sería un delito federal.

Pues el ayuntamiento de Tequila enfrenta denuncias por presunta extorsión a empresas, entre ellas una tequilera, y una denuncia por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia debido a la remodelación del Museo Nacional del Tequila, que presumen fue realizada sin los permisos correspondientes, tal y como lo confirmó el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora.

Mientras que, Diego Rivera, quien lleva en el cargo de alcalde de Tequila, Jalisco a penas año y dos meses, es investigado por violencia de género, violencia económica y violencia digital.