Guadalajara y Zapopan mantienen una creciente actividad musical y cultural que las posiciona como ciudades musicales con impacto regional, nacional e internacional.

Su amplia oferta de conciertos, festivales y ferias ha convertido a ambos municipios en referentes del desarrollo cultural y económico, con el respaldo de instituciones como la Secretaría de Cultura de Jalisco y la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En este contexto, la Secretaría de Cultura impulsa programas como “Ecos, música para ser libre”, enfocados en la formación musical y el fortalecimiento del tejido social, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

De acuerdo con Carlos Adrián Puga, director general del Auditorio Telmex, y Luis Joel Torres, integrante de la Junta Académica de la Maestría en Gestión Cultural del CUGDL, la música trasciende barreras generacionales, evoca emociones y contribuye a la construcción del concepto de ciudad musical, entendido como una oportunidad para detonar desarrollo cultural, social y económico.

Retomando los planteamientos de Amy Terrill y Don Hogarth, una ciudad musical es aquella que desarrolla y promueve su potencial cultural y económico a partir de una infraestructura sólida, una comunidad activa y una oferta constante de eventos. Estas ciudades se distinguen por su vida nocturna, su dinamismo cultural y por utilizar la música como herramienta de transformación social.

Las ciudades con ecosistemas musicales consolidados registran beneficios directos en sectores como el turismo, la generación de empleos y la profesionalización artística, además de impactos positivos en salud, inclusión y cohesión social. Casos internacionales como Toronto, Austin, Londres, Medellín, Ámsterdam y Melbourne han desarrollado políticas exitosas en esta materia, modelo al que se suman Guadalajara y Zapopan en México.

Guadalajara y Zapopan: semillero de talento musical con proyección internacional

La actividad musical de Guadalajara y Zapopan ha colocado a ambos municipios en el radar internacional gracias a una amplia variedad de eventos culturales, entre los que destacan:

Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería

Fiestas de Octubre

Rock al Centro

Música por la Vida

Festival Portamérica Latitudes

Día de Campo

Festival Hermoso Cariño

Jalisco, además, es cuna de una sólida herencia musical y artística. De esta región han surgido figuras emblemáticas como José Pablo Moncayo, Consuelo Velázquez, José Guízar, Gonzalo Curiel, Vicente Fernández, Carlos Santana y la agrupación La Revolución de Emiliano Zapata. A ello se suma el mariachi, símbolo de la identidad cultural mexicana, con profundas raíces en el estado.

La escena musical contemporánea también refleja una diversidad de géneros y estilos, con talentos reconocidos como Maná, Alejandro Fernández, Siddhartha, Belanova, C-Kan, Porter, Cuca, Elis Paprika, Ely Guerra, Peso Pluma, Sara Valenzuela y María León, entre otros. Asimismo, Guadalajara y Zapopan albergan a la Orquesta Filarmónica de Jalisco y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan.

Ecosistemas musicales: motor cultural y económico de Guadalajara y Zapopan. (Cortesía)

Ambos municipios cuentan con una infraestructura robusta que permite el desarrollo de propuestas musicales de gran alcance, además de plazas y parques públicos que funcionan como espacios culturales. Destacan recintos como:

Teatro Degollado

Foro Expo Guadalajara

Concha Acústica del Parque Agua Azul

C3 Stage

C4 Concert House

Estadio Jalisco

Estadio Akron

Estadio 3 de Marzo

A esta infraestructura se suman estudios de grabación, proveedores especializados en renta y venta de instrumentos, servicios de audio, iluminación y video, así como hospedaje, alimentos y plataformas digitales para la venta de boletos.

UdeG y Secretaría de Cultura impulsan la formación musical en Jalisco

El programa “Ecos, música para ser libre”, promovido por la Secretaría de Cultura de Jalisco, ejemplifica el impulso a la formación musical desde edades tempranas. A ello se agregan los Centros Culturales y espacios comunitarios que ofrecen talleres artísticos enfocados en el desarrollo integral de la población.

La Universidad de Guadalajara es un pilar fundamental del ecosistema musical en la región. Aporta eventos culturales de relevancia internacional como:

Feria Internacional de la Música (FIM GDL)

Foro FIL, dentro de la Feria Internacional del Libro

Festival Internacional de Cine en Guadalajara, con la sección musical Son de Cine – In-Edit

En materia de infraestructura, la UdeG cuenta con recintos emblemáticos como el Auditorio Telmex, el Teatro Diana, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Teatro Estudio Cavaret y Calle 2, además de una red de auditorios universitarios.

La oferta académica incluye la Licenciatura en Música y programas de formación integral como “Rugido”, que en su tercera edición continúa impulsando el talento estudiantil. Destaca también la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba, fundada en 2007, reconocida por su formación de alto nivel en instrumentos de cuerda.

De acuerdo con un estudio del Foro Económico Mundial, las generaciones millennial y Z priorizan las experiencias, particularmente el turismo musical, lo que representa una oportunidad estratégica para ciudades que invierten en su ecosistema cultural. Iniciativas como oficinas de asuntos musicales, consejos asesores y la figura del alcalde nocturno forman parte de las estrategias que podrían fortalecer este modelo.

Carlos Adrián Puga y Luis Joel Torres coincidieron en que consolidar un ecosistema musical requiere políticas públicas favorables, normativas adecuadas y una visión integral que incentive la formación artística y refuerce el sentido de comunidad.