La Secretaría de Turismo de Jalisco informó que la apertura de la nueva conexión aérea directa entre Guadalajara y Montreal, Canadá, forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la conectividad internacional y ampliar las oportunidades turísticas, comerciales y culturales.

La nueva ruta comenzó operaciones el 13 de diciembre y contará con dos frecuencias semanales, lo que consolida el crecimiento sostenido del mercado canadiense para el estado.

Guadalajara–Montreal refuerza la conectividad internacional de Jalisco

El vuelo directo que enlaza a Guadalajara con la ciudad de Montreal es operado por la aerolínea Air Transat y tendrá salidas desde Montreal los jueves y sábados, mientras que los vuelos desde Guadalajara partirán los viernes y domingos.

La ruta será atendida con un Airbus A321neo LR, una aeronave de largo alcance equipada con pantallas individuales, motores GE y tecnología diseñada para ofrecer altos estándares de confort durante el trayecto.

El anuncio representa un paso más dentro de la estrategia de fortalecimiento de la movilidad internacional de Jalisco. De enero a octubre de 2025, el estado registró 5 mil 365 operaciones aéreas con Canadá, lo que significó un incremento del 8 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.

Cada nueva ruta que llega a Jalisco es una puerta que se abre para el crecimiento del estado. La conexión directa con Montreal confirma el interés sostenido que Canadá mantiene por Jalisco y fortalece nuestra presencia en uno de los mercados internacionales más relevantes. Michelle Fridman Hirsch

Jalisco impulsa el turismo internacional con el mercado canadiense

La titular de Turismo señaló que una mayor conectividad aérea permite atraer más visitantes, generar nuevas oportunidades económicas y fortalecer los vínculos culturales, elementos clave para que Jalisco continúe consolidándose como un destino competitivo a nivel internacional.

En ese contexto, más de 367 mil visitantes canadienses llegaron a Jalisco durante los primeros diez meses del año, posicionando a Canadá como el segundo mercado internacional más importante para el estado.

Guadalajara suma vuelo directo a Montreal con Air Transat. (Cortesía )

Por su parte, Cryshtian Amador Lizardi, director del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, destacó la importancia de mantener un crecimiento integral en conectividad, infraestructura y servicios.

Desde la apertura de la primera ruta a Canadá en 2024, el aeropuerto ha ampliado de forma constante las opciones para los pasajeros, fortaleciendo a Guadalajara como un hub regional para el viajero canadiense.

Asimismo, Sebastián Ponce, director de Ingresos de Transat, señaló que la incorporación de Guadalajara desde Montreal refleja el compromiso de la aerolínea por ofrecer más alternativas a los viajeros.

Esta nueva ruta no solo enriquece nuestra red, sino que también crea conexiones significativas, ya sea para sumergirse en el corazón cultural de México o para conectar con nuestra comunidad mexicana en Quebec, todo ello con la comodidad y el confort que caracterizan a Air Transat. Sebastián Ponce

Con el vuelo directo Guadalajara–Montreal, Jalisco reafirma su compromiso por expandir su presencia internacional y ofrecer nuevas alternativas de movilidad que impulsen el turismo y el desarrollo económico del estado.