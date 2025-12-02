La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, participó en la Cuarta Edición del Foro “Mujeres en el Poder: El Rumbo de México” en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2025, donde destacó los avances y desafíos del liderazgo femenino en la política y el servicio público.

Durante el evento, la mandataria participó en el Panel “Más Allá del Techo de Cristal: México Después del 2024, Donde el Poder tiene Voz de Mujer”, un espacio donde se habla donde la presencia femenina en espacios de decisión pública.

“Me siento profundamente orgullosa de poder estar aquí con ustedes, porque si hoy quienes estamos aquí podemos hablar, es gracias a la lucha de las mujeres que rompieron techos de cristal cuando ni siquiera sabían que estaban rompiendo esos techos, mujeres que participaron en la política y en el espacio público cuando éste no estaba diseñado y hecho para nosotras” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise destaca el liderazgo femenino en la FIL Guadalajara 2025

En este panel participaron mujeres gobernadoras, legisladoras que han tenido una posición de transformación, donde se dedicaron a impulsar el liderazgo con perspectiva de género, empatía y convicción democrática.

Libia Dennise García reconoce la importancia de las mujeres en la vida política de México (Cortesía)

En el foro se mostró como México ha tenido un avance plural, incluyente y con visión de futuro; asimismo, las participantes han utilizado el poder como herramienta para servir, escuchar y diseñar políticas públicas en beneficio de mujeres, niñas y comunidades que han sido invisibilizadas.

Durante su menaje, Libia Dennise García aseguró que a pesar de que falta un gran camino por recorrer, el activismo que hacen las mujeres desde la política ha sido con el objetivo de transformar la realidad de las mujeres.