Karla Planter, rectora de la Universidad de Guadalajara (UDG), negó el permiso para que estudiantes consuman cannabis en planteles.

Esto, luego del paro de actividades en diversos campus desde el pasado jueves 11 de septiembre.

Cuando un grupo de estudiantes tomó el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y trabajadores y guardias de la UDG trataron de evitarlo, lo que desató una pelea.

Los videos de la pelea se hicieron virales y se convocó a un paro general para exigir un alto a la represión y otras demandas; entre ellas, el permiso para consumo de cannabis en planteles, pero la rectora lo negó.

Karla Planter, rectora de la UDG, niega permiso para consumo de cannabis en planteles

A través de un video en redes sociales, la rectora Karla Planter envió un mensaje a los estudiantes de la UDG y mencionó que está trabajando en las demandas del pliego petitorio para que pronto se reanuden las clases.

“Para todas las demandas legítimas, la respuesta es sí, por supuesto que sí. Vamos a escuchar, a dialogar y a trabajar de la mano con nuestros estudiantes”. Karla Planter, rectora de la Universidad de Guadalajara

Pese a esta apertura, la rectora de la UDG afirmó que no se permitirá que los estudiantes consuman cannabis en los planteles, lo que habría sido una petición de las protestas en los campus.

“Hay peticiones que no podemos atender, como destinar en los centros universitarios espacios de tolerancia para el consumo de cannabis. Esta es una demanda que simplemente no vamos a aceptar”. Karla Planter, rectora de la Universidad de Guadalajara

A toda nuestra comunidad universitaria, les comparto este mensaje. pic.twitter.com/SlEXWc8UZu — Karla Planter (@KarlaPlanter1) September 17, 2025

Rectora Karla Planter niega espacios de tolerancia para cannabis en la UDG

La rectora de la UDG, Karla Planter, reiteró que no habrá tolerancia ni permiso para el consumo de cannabis en los planteles , pues la universidad no es para eso, sino para el desarrollo del conocimiento.

“La Universidad es un espacio para el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento, no para consumir este tipo de sustancias”. Karla Planter, rectora de la Universidad de Guadalajara

Asimismo, Karla Planter dijo que otras de las demandas que no se podrán atender es la cancelación del proceso de selección para ingresar a la universidad.

Pues además de ser ilegal, se violarían los derechos de la comunidad estudiantil.