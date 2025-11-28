Fiscalía de Jalisco se suma a la búsqueda de dos agentes de la SSPC que desaparecieron en Zapopan cuando se dirigían hacia Guadalajara.

El automóvil oficial donde viajaban los agentes fue localizado en el municipio de Zapopan, sin embargo hasta el momento se desconoce el paradero de los agentes de la SSPC.

Dos agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desaparecieron el martes 25 de noviembre mientras realizaban labores de inteligencia e investigación.

Dos agentes de la SSPC fueron reportados como no localizados en Zapopan, Jalisco, luego de realizar labores de inteligencia. #LasNoticiasDeFORO con @mariaanahc | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/ARKfHtJUXJ — N+ FORO (@nmasforo) November 27, 2025

De acuerdo con lo que se dio a conocer, los agentes trabajaban para la desarticulación de células criminales por lo que se dirigían a Guadalajara cuando sus compañeros perdieron comunicación con ellos.

Aunque el vehículo donde viajaban fue localizado en la zona de Paseo de los Virreyes, los agentes de la SSPC siguen en calidad de desaparecidos por lo que la Fiscalía de Jalisco se sumó a su búsqueda.

Salvador González de los Santos, responsable de la Fiscalía del Estado de Jalisco, señaló que es importante la colaboración del gobierno para poder localizar a los agentes desaparecidos.

Es por ello por lo que el centro de video vigilancia C5 ya trabaja en la revisión de las imágenes para detectar posibles vehículos involucrados en la desaparición de los agentes de la SSPC.

Mientras que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) está analizando los indicios encontrados y la Fiscalía local se ha puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El fiscal de Jalisco señaló que se encuentran dispuestos para apoyar en lo que necesite la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, Salvador González de los Santos dejó en claro que la investigación corresponde a la Federación y ellos solo se encuentran apoyándolos.

Niegan que se esté concentrando hechos delictivos de alto impacto

Tras la desaparición de los agentes de la SSPC, Roberto Alarcón Estrada, coordinador general estratégico de seguridad, negó que el sur de Zapopan sea escenario constante de hechos delictivos.

Roberto Alarcón Estrada destacó que no es que se esté concentrando hechos delictivos de alto impacto en el polígono de Jardines Universidad y Virreyes en Zapopan, donde desaparecieron los agentes de la SSPC.

De acuerdo con Roberto Alarcón Estrada, la desaparición de los agentes tiene que ver con la investigación que realiza la delincuencia para identificar los movimientos de las autoridades.

Roberto Alarcón Estrada puntualizó que si bien han ocurrido dos eventos en ese polígono, no significa que “esté pasando específicamente algo ahí”.