La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desaparecidos en Jalisco fueron hallados con vida.

“fueron encontrados en buen estado de salud” Omar García Harfuch

Al finalizar su conferencia mañanera del pueblo del lunes 1 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum mostró un pequeño recado que recibió sobre el hallazgo de dos agentes de la SSPC que desaparecieron el 25 de noviembre de 2025 en Jalisco.

Aunque la titular del ejecutivo federal, no dio muchos detalles al respecto más que lo que se informaba en el recado que le pasaron, que decía “fueron encontrados en buen estado de salud”, dijo que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ampliaría más tarde la información.

Sheinbaum anuncia que los agentes de la SSPC desaparecidos en Jalisco fueron hallados con vida (Especial)

Omar García Harfuch revela que los agentes de la SSPC desparecidos en Jalisco se reunirán con su familia

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch, titular de la SSPC dio más información acerca del hallazgo de los dos agentes que había sido desaparecidos en Jalisco.

De acuerdo con la información publicada por Omar García Harfuch, sus compañeros de la SSPC que fueron privados de su libertad en Zapopan, Jalisco el pasado 25 de noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias.

Además en este mensaje aprovechó para agradecer el apoyo que tuvieron para lograr este hallazgo de los dos agentes de la SSPC a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

Incluso en el recado que le dieron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el hallazgo de los dos agentes de la SSPC desparecidos en Jalisco, destacaron el apoyo recibido de parte de Pablo Lemus.

Por el momento sólo se sabe que los dos agentes fueron hallados en buen estado de salud, mientras que se desconoce bajo qué condiciones fueron encontrados por fuerzas federales.