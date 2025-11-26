La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la desaparición de dos elementos en Zapopan, Jalisco desde el pasado martes 25 de noviembre.

Acorde con las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, al día de hoy 26 de noviembre hay 133 mil 618 desaparecidos en México; de los cuales, 14 mil cinco corresponden a Jalisco.

Dos elementos de la SSPC están desaparecidos; realizaban labores de investigación en Zapopan

LA SSPC confirmó la desaparición de dos elementos en Jalisco cuando se dirigían hacia Guadalajara a bordo de un vehículo oficial y se perdió comunicación con ellos.

No menciona la identidad de los elementos que están desaparecidos; sin embargo, señalaron que las familias de ambos cuentan con el respaldo de la institución y se les ha brindado acompañamiento.

Acorde con la SSPC, los dos elementos realizaban labores de inteligencia e investigación de campo en prevención del delito y en contra de células criminales en Jalisco.

En coordinación con otras dependencias y la apertura de una carpeta de investigación, la SSPC aseveró que se realizan todas las acciones necesarias para localizar a los elementos desaparecidos.

Omar García Harfuch (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

SSPC confirma hallazgo del vehículo en el que viajaban los elementos desaparecidos, en Zapopan

En el comunicado de la SSPC también se confirmó que encontraron el vehículo oficial en el que viajaban los elementos, localizado en la zona de Paseo de los Virreyes, en Zapopan, Jalisco.

Esto se reveló tras las labores de investigación y el seguimiento de la ruta de los dos elementos de la SSPC rumbo a Guadalajara, como explicó la SSPC, aunque no señalaron la situación del vehículo.

Así como tampoco mencionaron si la desaparición de los elementos de la SSPC estaría relacionada con un vehículo particular que fue hallado en la zona y señalado como propiedad de uno de ellos.