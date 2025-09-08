La Fiscalía del Estado de Jalisco aseguró un total de 546 departamentos del ahora denominado Conjunto Avaterra, conocido como Villa Panamericana, ubicado en Zapopan, por presunto fraude a Fojal.

Fue el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal), quien presentó una denuncia por presunto esquema de triangulación y desvío de recursos públicos.

Más de 30 empresas están relacionadas con el presunto fraude

De acuerdo con las investigaciones, un total de 39 empresas y 77 personas, participaron en el fraude en donde simularon contratos y préstamos con el propósito de ocultar el destino real de los recursos.

Por otra parte, se dio a conocer que la Fiscalía del Estado estableció la posesión ministerial de custodia sobre el inmueble para llevar a cabo el peritaje y diligencias que permitan fortalecer la carpeta de investigación.

Asimismo, se afirmó que este procedimiento se ha realizado con legalidad y se respetarán los derechos de todas las partes involucradas, con el fin de dar seguimiento a las investigaciones y determinar las responsabilidades penales correspondientes.