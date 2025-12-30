En los límites de Guadalajara y Zapopan, la mañana del 29 de diciembre, Alberto Prieto Valencia fue asesinado junto a su hija, de 16 años de edad.

De acuerdo con testimonios, la balacera que le arrancó la vida a Alberto Prieto, empresario del mercado de abastos, duró aproximadamente 15 minutos.

Este hecho tuvo lugar en la colonia Residencial Victoria, cerca del domicilio de ‘El Prieto’, como era conocido el empresario.

Alberto murió en el lugar, al igual que uno de sus escoltas, mientras que su hija falleció a poco de llegar al hospital donde fue trasladada de urgencia.

La imagen que dejó el asesinato de Alberto Prieto en Zapopan

A habitantes de Zapopan, Jalisco, les preocupa la ola de violencia en el estado donde recientemente se registró una balacera.

El ataque ocurrió a las 10:20 de la mañana del día lunes. Al menos siete sicarios con chalecos táctiles y armas largas dispararon contras dos camionetas y un auto de alta gama.

En el Lamborghini Urus viajaba Alberto Valencia, quien iba acompañado de su hija, la conductora de ese momento, así como un escolta.

El trío murió en el acto mientras que cuatro escoltas, repartidos en las dos camionetas tipo RAM —que también fueron baleadas— resultaron heridos.

Para sorpresa de los pobladores e incluso de los elementos policiacos que llegaron tras el ataque, en la zona fueron localizados unos 200 casquillos.

La imagen de la recolección de cartuchos rápidamente se viralizó en redes sociales:

Qué imagen la de ayer tras la balacera en los límites de Guadalajara y Zapopan.



— José Luis Morales (@JLMNoticias) December 30, 2025

Policía investiga balacera en Zapopan

Hasta el momento, no hay detenidos por la balacera en la que murió Alberto Prieto. Oficiales de Zapopan iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Por cámaras cercanas se sabe que los sicarios huyeron en dos vehículos de color blanco, el cual abandonaron más tarde para seguir su camino en un Stratus gris, informa La Jornada.

Al respecto, el Secretario General del Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, da por hecho que se trató de un ataque directo posiblemente relacionado con rifas colombianas ilegales que aparecieron en el mercado de abastos.