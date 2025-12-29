Alberto Prieto Valencia, un empresario muy conocido en el mercado de Abastos del municipio de Zapopan, en Jalisco, murió esta mañana de lunes.

Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, confirmó su muerte derivada de una balacera que se registró en las inmediaciones de la plaza El Sol.

Hecho que, de acuerdo con lo informado por el periódico Reforma, dejó tres personas muertas y cuatro heridas, entre ellas una mujer.

¿Quién fue Alberto Prieto Valencia?

Alberto Prieto Valencia conocido en el mercado de abastos del municipio de Zapopan, como ‘El Prieto’, era dueño de una empresa de cereales y una más de transporte, informan algunos medios de comunicación.

¿Qué edad tenía Alberto Prieto Valencia?

Al no tratarse de una figura pública, se desconoce la fecha de nacimiento de Alberto Prieto Valencia, alias ‘El Prieto’.

Sin embargo, de acuerdo con reportes, tenía más de 40 años de edad.

¿Quién es la esposa de Alberto Prieto Valencia?

Se desconoce el estado civil de Alberto Prieto Valencia.

¿Cuántos hijos tiene Alberto Prieto Valencia?

Alberto Prieto Valencia tenía una hija, de 16 años de edad. Ambos fueron víctimas de la balacera que se registró el 29 de diciembre en Zapopan.

¿Qué estudió Alberto Prieto Valencia?

Se desconoce el grado de estudios de Alberto Prieto Valencia.

¿En qué ha trabajado Alberto Prieto Valencia?

Alberto Prieto Valencia habría trabajado como bodeguero antes de tener sus propios negocios en el mercado de abastos de Zapopan.

Asesinan a Alberto Prieto Valencia en Zapopan

Aproximadamente a las 10:20 de la mañana del 29 de diciembre, se registró una balacera entre el cruce de la calle Brillante y la avenida Topacio, en la colonia Santa Eduwiges, en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con residentes de la zona, la balacera entre civiles duró cerca de 15 minutos.

Un grupo de sujetos con chalecos tácticos y armas largas comenzaron a intercambiar disparos contra personas que viajaban en dos camionetas tipo RAM.

Un Lamborghini Urus de color naranja que se encontraba cerca, fue baleado.

Según declaraciones del Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, el ataque estaría relacionado con rifas colombianas ilegales detectadas en las inmediaciones del mercado de Abastos.

El Secretario General de Gobierno en Jalisco, Salvador Zamora, confirmó que una de las personas fallecidas tras el enfrentamiento a balazos ocurrido la mañana de este lunes en Zapopan fue Alberto, alias "El Prieto", conocido en el Mercado de Abastos.



Alberto Prieto Valencia, quien viajaba al interior del Lamborghini Urus, vehículo que conducía su hija en ese momento, murió. Se cree que el empresario era el objetivo principal de los atacantes.

Hasta el momento se reporta la muerte de tres personas:

Alberto Prieto Valencia (muerto)

Hija de Alberto Prieto Valencia (muerta a su llegada al hospital)

Escolta de Alberto Prieto Valencia (muerto)

Así como se habla de cuatro personas lesionadas (escoltas y exmilitares a cargo de la seguridad de ‘El Prieto). Una de ellas se encuentra en estado de gravedad.

La Fiscalía de Zapopan ya inició una investigación para esclarecer el hecho. Policías aseguraron cartuchos, vehículos de los implicados y solicitaron imágenes de cámaras cercanas.