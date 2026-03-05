Laisha Michelle Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho“, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), puede viajar a Estados Unidos sin obstáculos, según el New York Post.

De acuerdo con el diario estadounidense, la hija de “El Mencho” estaría dirigiendo una cafetería en el estado de California, pese a que autoridades mexicanas la señalan por su presunta participación en la desaparición de dos marinos en 2021.

La hija de “El Mencho” dirige establecimiento en Estados Unidos sin restricciones de las autoridades

Con información del diario New York Post, Laisha Michelle Oseguera González no tendría ningún obstáculo para poder viajar entre México y Estados Unidos.

Es decir, pese a señalamientos criminales en México, la hija de “El Mencho” no cuenta con ninguna restricción de las autoridades estadounidenses que le impida cruzar de manera legal hacia su territorio.

De manera puntual, el New York Post afirma que Oseguera González dirige actualmente una cafetería ubicada dentro del centro comercial Perris, en California, la cual lleva por nombre “El Rincón LA Chulis”.

En dicho lugar, la hija del exlíder del CJNG estaría trabajando sin ser requerida por algún señalamiento en su contra o las acusaciones que enfrentaba su padre por narcotráfico.

Testimonios que visitan el establecimiento describen a Laisha Michelle Oseguera González como una mujer amable, subrayando que en ningún momento ha mencionado algo sobre El Mencho, ni mucho menos de su esposo, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa “El Guacho”, quien se declaró culpable de delitos relacionados al narcotráfico en Estados Unidos.

No obstante, New York Post alimentó los rumores que aseguran que Oseguera González estuvo en México para ser parte de los servicios funerarios de su padre, realizados con el amparo de las autoridades en una funeraria ubicada en Guadalajara, Jalisco.

Esto debido a que refieren una visita a la cafetería “El Rincón LA Chulis”, en donde señalan la joven se habría ausentado desde el 22 de febrero, fecha en que ocurrió el operativo contra su padre.

Sin embargo, hasta el momento su presencia en estos servicios aún no esta confirmada, por lo que esto se mantiene aún como un simple rumor.

Cafetería Rincón de LA Chulis, ligada a la hija de “El Mencho” en Estados Unidos (Google Maps)

La hija de “El Mencho” viviría en California desde 2018

De acuerdo con New York Post, Laisha Michelle Oseguera González habría tomado el control de la cafetería “El Rincón LA Chulis” desde 2018.

Dicha información va de la mano con la compra de una residencia en Riverside por parte de Gutiérrez Ochoa y la hija de El Mencho, la cual está valuada en poco más de 1 millón de dólares.

La propiedad no fue requisada por autoridades de Estados Unidos tras la captura de “El Guacho”, por lo que se cree que Oseguera González aún estaría viviendo en ella.

Según reportan, de momento no existen incidentes en Estados Unidos que involucren a Oseguera González, salvo una presunta queja relacionada con su cafetería tras haber tomado el control de ella.