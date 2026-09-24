Eduardo Issac fue vinculado a proceso por el presunto feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años originaria de Guanajuato, en Jalisco.

El juez determinó que Eduardo Issac permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante dos años, mientras continúa el proceso por la muerte de Karla Margarita.

La resolución establece además un plazo de tres meses para concluir las investigaciones complementarias, mientras la Fiscalía del Estado de Jalisco mantiene las indagatorias del caso.

Fiscalía del Estado de Jalisco (Fiscalía del Estado de Jalisco)

¿Qué ocurrió con Karla Margarita?

Karla Margarita Pérez Jiménez fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre, después de perderse contacto con ella mientras se encontraba en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones, la joven habría solicitado un servicio de transporte mediante una plataforma, presuntamente atendido por Eduardo Issac a bordo de una motocicleta.

El 16 de septiembre, autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Karla Margarita en el poblado de Las Agujas, municipio de Zapopan, durante la búsqueda.

Detienen a Eduardo Isaac, señalado por el feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez (Eduardo Díaz)

Las labores de búsqueda comenzaron tras el reporte de desaparición, mientras las autoridades recababan información para establecer las circunstancias con los hechos y localizar a la joven.

Las investigaciones permitieron identificar al presunto responsable y obtener una orden de aprehensión, que fue cumplimentada el 17 de septiembre en el municipio de Tala, Jalisco.

Tras su detención, Eduardo Issac fue puesto a disposición de un juzgado y trasladado al complejo penitenciario de Puente Grande, donde quedó bajo custodia judicial.

Durante la primera audiencia, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional; el 23 de septiembre, un juez resolvió vincularlo a proceso por el delito de feminicidio.