La Universidad de Guadalajara (UdeG) lamentó la muerte de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina asesinada, y exigió una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos.

A través de un comunicado, la institución señaló que, aunque Karla Margarita no pertenecía a esta casa de estudios, la situación es preocupante dada la cercanía del lugar de los hechos con sus instalaciones.

Universidad de Guadalajara se suma a la exigencia de justicia para Karla Margarita

La Universidad de Guadalajara (UdeG) expresó su solidaridad con la familia, amistades y comunidad universitaria de Karla Margarita y se sumó a la exigencia de justicia por su feminicidio en Zapopan.

Universidad de Guadalajara exige justicia para Karla Margarita y pide esclarecer su muerte (@udg_oficial)

Aunque Karla Margarita no era estudiante de la UdeG, la Universidad señaló que su localización en el predio de Nextipac genera preocupación por la cercanía con su Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA).

Tras conocer los hechos, autoridades universitarias establecieron comunicación inmediata con el gobierno de Zapopan, Jalisco, para revisar las condiciones de seguridad alrededor del centro universitario y acordar acciones preventivas.

Entre las medidas anunciadas por la Universidad de Guadalajara se encuentran:

Reforzar la seguridad y vigilancia después de las 18:00 horas, con mayor presencia policial, operativos especiales, apoyo del escuadrón canino y drones

Instalar a finales de septiembre un botón de emergencia “Pulso de Vida”

Mejorar e instalar luminarias en los puntos que lo requieran

Limpiar matorrales y áreas aledañas al CUCBA para mejorar la visibilidad y seguridad

Iniciar gestiones para mejorar las banquetas, con participación del PeriCUCBA

La Universidad manifestó su respaldo a la exigencia de una investigación exhaustiva, diligente y con perspectiva de género, con el objetivo de esclarecer la muerte de Karla Margarita, determinar responsabilidades y garantizar justicia.