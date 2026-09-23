José Ramón Barajas Félix, subcomandante de la Policía Municipal de Mexicali, fue asesinado a balazos dentro de su domicilio, ubicado en el ejido Oviedo Mota Reacomodo de Baja California.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron encontrados cerca de 200 casquillos percutidos en la vivienda del subcomandante. El ataque habría ocurrido la tarde del pasado martes 22 de septiembre.

José Ramón Barajas Félix es asesinado en Mexicali y encuentran cerca de 200 casquillos en su casa

Sujetos armados dispararon en contra de José Ramón Barajas Félix cerca de las 13:20 horas del pasado martes en la calle Adolfo Rentería, dentro del ejido Oviedo Mota Reacomodo, en Mexicali.

Asesinan a José Ramón Barajas Félix en Mexicali; hallan cerca de 200 casquillos en su casa (Redes sociales)

Reportes indican que dos hombres descendieron de una camioneta Nissan Frontier gris y dispararon directamente contra el mando policial y su hermano. José Ramón Barajas Félix murió durante el ataque.

Fuentes señalan que José Ramón Barajas Félix se encontraba en el exterior de su domicilio cuando ocurrió la agresión y su hermano dentro, por lo que resultó herido de gravedad, pero no murió.

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al domicilio después de recibir el reporte sobre las detonaciones. Tras el ataque, peritos localizaron cerca de 200 casquillos percutidos en el lugar.

La investigación continúa para establecer el móvil del homicidio y determinar la identidad de los responsables. Se ha desplegado un operativo en el Valle de Mexicali y la zona quedó bajo resguardo.

La Fiscalía de Baja California mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por el ataque ni más detalles del caso.