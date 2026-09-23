Luego de la detención del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, grupos de simpatizantes y mototaxistas de Oaxaca realizaron bloqueos carreteros y quema de llantas en protesta para exigir su liberación.

Miguel Sánchez Altamirano enfrenta cargos por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Es vinculado a una red criminal que se dedica al tráfico de personas, homicidio y cobro de piso a empresarios locales. Como respuesta, la Unidad de Inteligencia Financiera procedió al congelamiento de sus cuentas bancarias para desarticular su capacidad operativa.

Habitantes de Juchitán realizan bloqueos para exigir liberación del alcalde Miguel Sánchez

Tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano (conocido como “Quetu”), alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, se desató una serie de protestas y bloqueos en el municipio para exigir su liberación inmediata.

Las manifestaciones han sido encabezadas por grupos de mototaxistas, vecinos, simpatizantes del edil y elementos de la Policía Municipal de Juchitán.

Crucero del Canal 33 es el punto neurálgico de las protestas sobre la carretera federal 185 Transístmica, lo que paralizó la circulación vehicular hacia Tehuantepec y afectó el tránsito regional.

Punto IMECA es otro de los cruces estratégicos sobre la Transístmica donde se cerró por completo el paso.

Grupos de inconformes bloquearon las entradas a tiendas como Bodega Aurrerá y Coppel, mientras que Soriana bajó sus cortinas ante la presencia de los manifestantes.

Los manifestantes colocaron barricadas con llantas incendiadas, rocas, troncos, costales con arena, basura y vehículos de mototaxis cruzados sobre las vialidades.

Los inconformes advirtieron que mantendrán las acciones hasta obtener una respuesta a sus demandas de liberación.

Ante bloqueos de habitantes de Juchitán, autoridades mantienen un operativo de resguardo en la zona

El punto de mayor tensión ocurrió cuando elementos de la Policía Municipal de Juchitán abandonaron sus labores de patrullaje para desplazarse hacia la base aérea militar en Ciudad Ixtepec con la intención de liberar al alcalde por la fuerza.

El intento fue rápidamente neutralizado por el cerco de seguridad de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Debido al uso de unidades de transporte en las movilizaciones, la Secretaría de Movilidad de Oaxaca declaró cero tolerancia y anunció el inicio de procesos administrativos para la revocación de concesiones de los mototaxis que participen en el cierre de carreteras o disturbios.

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), Defensa, Guardia Nacional, SSPC, FGR y la Fiscalía de Oaxaca (FGEO) mantienen un operativo de resguardo constante en Juchitán y la región del Istmo.

El gobierno estatal reafirmó que no habrá impunidad ni excepciones, asegurando que se mantendrá el estado de derecho en la zona.