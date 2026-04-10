Colectivos de buscadores regresaron hoy 10 de abril al Rancho Izaguirre en compañía de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

A más de un año de la localización del rancho donde le Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizaba como centro de reclutamiento, los colectivos señalan que aún no hay claridad sobre lo ocurrido en el lugar.

El pasado 5 de marzo de 2025 el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco compartió el hallazgo del predio ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde encontraron objetos personales como roma, zapatos, cuaderno y credenciales, entre otros.

Colectivos de buscadores entran al Rancho Izaguirre con la FGR

Colectivos de buscadores de desaparecidos regresaron al Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, a más de un año de la localización del predio.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el predio era utilizado por el CJNG como un centro de reclutamiento y adiestramiento.

Esta nueva visita por parte de los buscadores, inició alrededor de las 11:45 horas, tiempo local, para realizar una nueva revisión y conocer los avances en los peritajes.

Para las 13:30 horas, los integrantes de los colectivos aún no habían ingresado al predio y se mantenían dentro de una carpa de las autoridades, quienes estaban entregando trajes de seguridad para resguardar la escena.

Los buscadores señalan además que buscan que se realicen pruebas genéticas a las prendas localizadas en marzo de 2025 para determinar si pertenecían a sus seres queridos.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en compañía de varios líderes de buscadores, ingresaron al predio en 8 camionetas escoltadas por la Guardia Nacional y una ambulancia.