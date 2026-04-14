La Fiscalía General de la República (FGR) reportó avances en el análisis de pruebas realizadas a los restos hallados en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

“Los indicios localizados continúan en análisis por parte del Centro Federal Pericial Forense de manera simultánea al procesamiento del predio señalado” FGR

En un mensaje dirigido a medios, Ulises Lara, vocero y titular de Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, explicó que los indicios son analizados por el Centro Federal Pericial Forense.

Trabajos en Rancho Izaguirre se han hecho de manera ininterrumpida desde 2025: FGR

Después de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informara que volvió al predio del Rancho Izaguirre y confirmara el hallazgo de fragmentos óseos y restos humanos, la FGR reportó avances en el lugar.

Ulises Lara señaló que los hallazgos se encuentran actualmente bajo análisis en el Centro Federal Pericial Forense, enfatizando que estos trabajos forman parte de una investigación iniciada en marzo de 2025.

Agregó que autoridades han procesado el sitio de manera ininterrumpida desde ese año, cuando fue hallado este centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Colectivo Guerreros Buscadores regresa a Rancho Izaguirre y reporta avances (Colectivo Guerreros Buscadores)

Ingreso de colectivos al Rancho Izaguirre con fines únicamente informativos y no de búsqueda

En el mismo comunicado, la FGR reconoció que el 10 de abril integrantes de colectivos de búsqueda estuvieron presentes como observadores sin realizar nuevas labores.

“Durante la diligencia que referimos, se brindó información a las personas integrantes de los colectivos, quienes participaron en calidad de observadoras en las áreas previamente procesadas, sin que se llevaran a cabo actividades de prospección orientadas a la búsqueda de nuevos indicios” FGR

Asimismo, explicó que, durante esa diligencia, una especialista en antropología forense de la Agencia de Investigación Criminal explicó los progresos en la recuperación de evidencias, con estrictas medidas de seguridad.

El fin de semana, el colectivo de buscadores informó que en el Rancho Izaguirre se halló una cantidad de restos “mucho mayor que la del año pasado” y señalaron que aún hay zonas por explorar.