Fernando Daniel, alias “El Cabo”,identificado como presunto integrante del CJNG y ligado al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, fue detenido el jueves 7 de mayo de 2026.

Fuentes oficiales indicaron que El Cabo fue ubicado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) al interior de un inmueble en Ciudad Acuña, Coahuila.

Derivado de un operativo, El Cabo fue detenido por Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

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A través de una nota informativa, la FGR señaló que la detención de El Cabo se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por los siguientes delitos:

Desaparición cometida por particulares

Delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas

Delitos contra la salud

Asimismo, se informó que al detenido se le vincula con posibles actividades de reclutamiento, adiestramiento, vigilancia, control y privación ilegal de la libertad de personas en el estado de Jalisco.

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