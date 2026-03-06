Tras un año del caso del Rancho Izaguirre, el cual fue descubierto en marzo de 2025 en Teuchitlán, Jalisco, Omar García Harfuch reveló que hay 47 detenidos, y confirma que era un centro de reclutamiento.

“De este caso, van 47 detenidos vinulados por diversos delitos, y lo que se ha encontrado al momento son más indicios de un centro de distriución y adiestramiento que otra cosa. Hasta ahorita hay indicios de una persona que perdió la vida, y van 47 personas detenidas por este hecho.” Omar García Harfuch

Omar García Harfuch reveló durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 6 de marzo que, el Rancho Izaguirre el Teuchitlán, Jalisco, era un centro de reclutamiento forzado y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Harfuch que Rancho Izaguirre era un centro de reclutamiento del CJNG

Este 6 de marzo, durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, confirmó que el Rancho Izaguirre en Jalisco era un centro de reclutamiento del CJNG, y hasta el momento hay 47 detenidos ligados al caso.

Sin embargo, lo que ha provocado escrutinio en redes sociales y medios de comunicación es que, tras confirmar la detención de 47 personas vinculadas al Rancho Izaguirre, García Harfuch aseguró que solo “hay inicios de que una persona perdió la vida“.

Pues cabe recordar que durante su descubrimiento en marzo del 2025, se reveló que este centro de reclutamiento contaba con fosas clandestinas que contenían restos óseos y evidencias de al menos 47 víctimas del CJNG, según reportes de la FGR y colectivos de buscadores.