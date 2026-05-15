Fernando Daniel Frías, alias “El Cabo”, fue vinculado a proceso luego de determinar que existen pruebas para suponer que era un reclutador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para el Rancho Izaguirre.

De acuerdo con la información, “El Cabo” fue detenido en Ciudad Acuña, Coahuila, tras trabajos de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal que lo señalan de participar en tareas del CJNG como:

Reclutamiento forzado

Privación ilegal de la libertad

Entrenamiento criminal

Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco (Fiscalía del Estado de Jalisco)

Juez vincula a proceso a “El Cabo” por presunto reclutamiento del CJNG para el Rancho Izaguirre

Un juez vinculó a proceso a “El Cabo”, presunto integrante y reclutador del CJNG ligado con el Rancho Izaguirre y otros centros clandestinos de adiestramiento operados por el grupo criminal en Jalisco.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó pruebas para procesar a “El Cabo” por varios delitos y el juez determinó prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso judicial.

El imputado presuntamente operaba en el predio conocido como “La Galera”, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, sitio que las autoridades han señalado como un un centro de reclutamiento y adiestramiento criminal.

Investigaciones señalan que hombres y mujeres eran atraídos mediante ofertas de empleo. Una vez en el Rancho Izaguirre, las víctimas eran obligadas a ser parte del CJNG, quienes se negaban, eran asesinados.