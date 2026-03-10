Un estudio matemático de Rafael Prieto-Curiel en Nature publicado en marzo del 2026, modela el crecimiento de carteles en México y revela que el combatir el reclutamiento ayudaría a México a frenar el crimen organizado.

De acuerdo con dicho estudio, los cárteles lograron tener 175 mil miembros tan solo en 2022, posicionándose como el quinto mayor empleador de México, con un reclutamiento semanal de 350 a 370 personas para sostener operaciones.

Modelo matemático asegura que combatir el reclutamiento de cárteles ayudaría a frenar el crimen organizado

Un estudio publicado en Nature por el científico Rafael-Prieto Curiel, dio a conocer un modelo matemático que asegura que, al combatir el reclutamiento de los cárteles en México, ayudarían a combatir mejor el crimen organizado.

El análisis revela que políticas de arrestos o abatimientos individuales no reducen la violencia, pues duplicar los arrestos de miembros de cárteles no disminuiría la violencia.

Incluso este acto podría provocar más homicidios y más integrantes en estas organizaciones, ya que los carteles compensan pérdidas rápidamente; en cambio, frenar el reclutamiento podría bajar las bajas en un 25% y el tamaño de los grupos de los carteles en un 11% para 2027.

De acuerdo con el estudio, estos son los niveles de reclutamiento entre cárteles mexicanos, los cuales quedan de la siguiente manera:

Los cárteles reclutan entre 350 y 370 personas cada semana.

Tan solo en 2021 sumaron unos 19 mil nuevos integrantes.

En ese mismo periodo más de 12 mil miembros murieron o fueron encarcelados.

Cárteles mexicanos (Rodrigo Oropeza/AFP)

¿Cuántos miembros tienen los cárteles mexicanos según el estudio?

El estudio analizó datos de homicidios, desapariciones y encarcelamientos en México durante una década para estimar el tamaño de estas organizaciones criminales, revelando que:

En 2012 había aproximadamente 115 mil miembros de cárteles.

Para 2022 la cifra creció hasta unos 175 mil integrantes.

Con ese número, el crimen organizado sería el quinto mayor empleador del país.

Además, cerca de un tercio de los miembros pertenecería a los tres grupos criminales más poderosos::

Cártel Jalisco Nueva Generación Cártel de Sinaloa La Nueva Familia Michoacana.

Esto significa que, como indica el estudio, el reclutamiento es esencial para que estas organizaciones no colapsen, por lo que reducirlo podría disminuir las víctimas en un 25%.

Es decir que esto también reduciría el tamaño de los cárteles en aproximadamente 11% para 2027, lo cual sugiere que las políticas de prevención social como oportunidades laborales o educativas, podrían ser más eficaces que las estrategias centradas únicamente en arrestos.