En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 6 de marzo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro dijo estar dispuesto a pedir disculpas públicas por el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán.

Pablo Lemus aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por omisiones graves en el caso del Rancho Izaguirre.

Pablo Lemus se compromete a medidas reparadoras y una disculpa pública por Rancho Izaguirre

Durante la mañanera realizada en el estado de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus subrayó la “responsabilidad institucional” para fortalecer las investigaciones y garantizar justicia, refiriéndose al caso del Rancho Izaguirre.

Esto después de asegurar que está dispuesto a ofrecer disculpas públicas tal y como recomendó la CNDH por las omisiones graves como la pérdida, alteración y mal procesamiento de evidencias.

Y es que de acuerdo a la Comisión, estas omisiones como fallas en los procesamientos, ausencia de peritajes completos y problemas en la cadena de custodia, violaron los derechos a la justicia y legalidad de víctimas del CJNG y a sus familias.

Aunque el gobernador Lemus atribuyó las anomalías a la administración anterior, se compromete a medidas reparadoras sin descartar una disculpa pública por el caso del Rancho Izaguirre atribuido al CJNG.

Investigaciones en el rancho Izaguirre, donde afirman sí hay crematorios clandestinos (Cuartoscuro / Fernando Carranza García)