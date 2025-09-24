El colectivo Manos Buscadoras confirmó a través de redes sociales, el hallazgo de 21 bolsas más con restos humanos en el estado de Jalisco.

Según precisó el colectivo, hasta el momento se han realizado 4 labores de búsqueda, de las cuales suman 61 bolsas localizadas con restos humanos en su interior.

Colectivo confirma hallazgo de 21 bolsas más con restos humanos en Zapopan, Jalisco

El martes 23 de septiembre de 2025, el colectivo Manos Buscadoras informó que fueron halladas 21 bolsas más con restos humanos, con lo que suman ya 61 en total.

Estas fueron encontradas en un fosa detectada cerca de Camino a El Alemán, entre las localidades de Nextipac y Tesistán, ubicadas en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Tras el hallazgo, el colectivo Manos Buscadoras informó que las tareas de búsquedas en la zona continuarán, toda vez que existe la posibilidad de que aún pueda haber más bolsas con restos humanos.

Ante esto, fueron colocadas algunas velas en la zona, en señan de respeto ante las personas que pudieran encontrarse.

Y es que sin brindar cifras preliminares, se indicó que debido al total de bolsas encontradas hasta el momento, podría tratarse de los restos de al menos 100 personas.

Por tal motivo, mediante una publicación en redes sociales, instaron a familias de personas desaparecidas acudir con su carpeta de investigación al Servicio Médico Forense (Semefo) de Zapopan.

Esto en caso de que exista la posibilidad de que su familiar pudiera encontrarse en dicha zona, además de ayudar a las autoridades a la identificación de los restos.