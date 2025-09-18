Durante la Feria Nacional de Zacatecas 2025 (Fenaza 2025), Caifanes cantó “Antes de que nos olviden”, a modo de tributo y homenaje a las madres buscadoras.

Pues tras su presentación en la delegación Venustiano Carranza el pasado 15 de septiembre, Caifanes volvió a dar un concierto gratis en la Fenaza 2025.

Así cantó Caifanes “Antes de que nos olviden” para las madres buscadoras en la Fenaza 2025

En redes sociales se viralizó el momento en el que Caifanes cantó “Antes de que nos olviden” durante la Fenaza 2025 el pasado 17 de septiembre.

Pues uno de los momentos más emotivos del concierto de Caifanes, esta canción fue dedicada a las madres buscadoras y familias de desaparecidos.

“Esta canción es por ellas, por quienes buscan y no se cansan, por quienes no olvidan” Saúl Hernández

Después de que Saúl Hernández de 61 años de edad dedicara “Antes de que nos olviden”, los fans de Caifanes presentes en la Fenaza 2025, vivieron un momento emotivo.

Caifanes formó parte del cartel oficial de Fenaza 2025

Caifanes fue una de las bandas estrella que formó parte de la Fenaza 2025, en donde se vivieron momentos emotivos luego de que la legendaría banda dedicara “Antes de que nos olviden” a las madres buscadoras.

Cabe recordar que Caifanes formó parte del cartel oficial de la Fenaza 2025, evento que se celebra del 5 al 21 de septiembre.

Entre los artistas que se presentaron en la Fenaza 2025 además de Caifanes, fueron: