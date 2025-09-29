Ante el regreso a casa de Abraham Emmanuel Pacheco Partida, Mr. Yizus, quien se encontraba desaparecido durante varias semanas, el influencer salió a confirmar en un video que efectivamente estuvo secuestrado durante 22 días.

Debido a la curiosidad de algunas personas por saber más detalles de su secuestro, Mr. Yizus dijo que no puede compartir mucho porque no supo a dónde lo llevaron y siempre estuvo vendado.

A casi una semana de su regreso, Mr. Yizus apareció con heridas en la nariz, por lo que explicó que ello se debe al vendaje que tuvo.

“Afortunadamente yo estoy bien, yo estoy vivo… no sé a dónde me llevaron… pero la noción del tiempo desde que llegué ahí, no me trataron mal, me daban agua, me daban comida y me permitían ir al baño” Abraham Emmanuel Pacheco Partida, Mr. Yizus

El video difundido en TikTok de dos minutos y 32 segundos fue grabado en sus casa.

Mr. Yizus confirma que estuvo secuestrado: “perdí la noción del tiempo”

Abraham Emmanuel Pacheco Partida, Mr. Yizus, dijo que perdió la noción del tiempo y lo único que escuchaba es que había música.

El influencer agradeció el apoyo ciudadanos y de medios de comunicación por apoyar a su hermana y su familia y por mantenerse pendiente de su caso.

Dijo que ahora busca mantenerse en el presente y se encargará de reintegrarse a la comunidad.

Cabe recordar que su desaparición se reportó a finales de agosto y se confirmó su regreso a casa el 21 de septiembre.

Mr. Yizus niega estar involucrado en actos delictivos

Abraham Emmanuel Pacheco Partida, Mr. Yizus, dijo que su liberación fue porque no estuvo implicado en actos delictivos.