Continúan los hallazgos de fosas clandestinas en Baja California Sur; un colectivó logró hallar 66 cuerpos en La Paz.

Actualmente hay un total de 133 mil 035 personas desaparecidas y no localizadas en México, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Tan sólo en lo que va de 2025, Baja California Sur suma hasta 105 desaparecidos, lo que ha movilizado a los colectivos que buscan a sus familiares y víctimas.

Hallan 66 cuerpos en fosas clandestinas de La Paz, Baja California Sur

El colectivo Búsqueda X La Paz localizó hasta seis fosas clandestins en La Paz, Baja California Sur en los últimos tres días.

Resultado de sus labores, fue posible recuperar 66 cuerpos en dicho municipio de Baja California Sur, que habrían sido privados de su libertad en el tramo de la carretera La Paz- San Juan de la Costa.

De acuerdo con lo informado por el colectivo, diez familias ya lograron identificar a sus familiares.

Sin embargo, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur mantienen el procesamiento de las inhumaciones para determinar el número real y total de los cuerpos en dichas fosas clandestinas.

Fosas clandestinas Baja California Sur (Especial)

¿Cuántas personas desaparecidas hay en Baja California Sur?

Además del hallazgo de las fosas clandestinas en La Paz, se han encontrado inhumaciones clandestinas en Comondú, Baja California Sur.

Aunque esta entidad no se encuentra entre los estados más peligrosos de México, sí reporta un incremento en el número de personas desaparecidas.

De las 133 mil 035 personas desaparecidas y no localizadas, 1 mil 098 corresponden al estado de Baja California Sur, del periodo del 31 de diciembre de 1952 hasta hoy 25 de agosto de 2025.